Siete alla ricerca di un modo con cui immagazzinare tutti i vostri file, liberando lo spazio dai vostri dispositivi e mantenendoli al sicuro? In tal caso la soluzione perfetta per voi è Internxt, un ottimo servizio di cloud storage attento a privacy e sicurezza dei dati e oggi scontato del 90%!

Il annuale piano da 2TB, infatti, è in offerta a soli 10,79€ invece di 107,88€, ma solo per pochi giorni. Vi invitiamo, dunque, ad approfittarne subito, dato che potrete godere della garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni, oltre che dell’accesso immediato a tutti i servizi di Internxt.

Grazie a Internxt potrete immagazzinare foto, video, documenti e qualsiasi altro tipo di dato desideriate, senza limitazioni sulla dimensione di un singolo file. Come vi abbiamo anticipato, l’azienda ci tiene tantissimo alla vostra privacy, tanto da adottare un approccio zero-knowledge: ogni volta che caricherete un file, questo verrà criptato tramite crittografia AES-256 CTR, rendendo possibile solo a voi accedervi.

Inoltre, il servizio conserva i dati in maniera decentralizzata, frammentando i file prima dell’upload, criptandoli e caricandoli su server diversi. Tramite queste due misure i vostri dati saranno completamente al sicuro, ma voi potrete accedervi da qualsiasi dispositivo, sfruttando l’interfaccia web e le applicazioni dedicate per PC, smartphone e tablet.

Infine, tra le altre funzionalità offerte da Internxt vi sono l’autenticazione a due fattori, uno scanner antivirus per tutti i file e il controllo delle password. Avrete a disposizione anche un servizio di backup automatico, il quale si sincronizzerà ogni volta che vengono effettuate delle modifiche ai file e assicurandovi così di non perdere mai nessun dato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del servizio, invitandovi a consultare la pagina dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

