Se avete bisogno di archiviare un grande volume di file e di accedervi da vari dispositivi, ma non desiderate portare con voi dispositivi di storage fisico come i migliori SSD portatili, la soluzione ideale è il cloud storage. Grazie all’offerta di Internxt, potrete ottenere un risparmio straordinario del 75% rispetto al prezzo standard. Questo non solo vi libererà dal peso di possibili hard disk o SSD, ma vi farà risparmiare rispetto all’acquisto di un dispositivo di storage fisico ad alta capacità.

Invece di pagare i soliti 107,88€, Internxt offre per un periodo limitato il suo piano cloud da 2TB a soli 26,98€, rendendo praticamente irrilevanti le alternative di capacità inferiore. È importante notare che 200GB sono offerti a quasi il doppio del prezzo di questa offerta speciale. Un’occasione imperdibile, in particolar modo per coloro che preferiscono una soluzione di archiviazione basata sulle più recenti tecnologie, che garantiscono una maggiore sicurezza rispetto al salvataggio dei propri file su un tradizionale sistema di archiviazione.

Oltre a fornire un ampio spazio di archiviazione, Internxt offre una serie di vantaggi che garantiscono la massima sicurezza e privacy. Potrete godere di pagamenti sicuri al 100% e avrete la possibilità di creare un account completamente anonimo, aggiungendo così un ulteriore livello di protezione ai vostri file archiviati. Inoltre, il servizio offre una solida garanzia di 30 giorni, anche se riteniamo che sia altamente improbabile che sarete insoddisfatti, dato che Internxt è uno dei migliori servizi di cloud storage sul mercato.

La vostra sicurezza è la priorità, quindi il servizio mette a disposizione anche l’autenticazione a due fattori per garantire un livello di sicurezza estremamente elevato. Se avete ancora dubbi, potete provare Internxt senza rischi e senza costi iniziali, ottenendo 10GB di spazio di archiviazione gratuito, che potrete poi espandere con un piano premium quando lo desiderate. Tuttavia, vi consigliamo di non aspettare troppo a lungo, poiché l’offerta per il piano da 2TB potrebbe terminare da un momento all’altro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere se o quando si potrà di nuovo beneficiare di questa promozione.

