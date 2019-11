3 mesi gratis con il piano NordVPN di 3 anni a 3,17€/mese

In occasione del Black Friday di quest’anno vi segnaliamo che NordVPN, apprezzatissimo servizio VPN ad oggi tra i leader del mercato, propone un’offerta che sconta di oltre il 70% il prezzo del suo abbonamento! La promozione è particolarmente intrigante e si pone come una delle più basse del mercato, con un prezzo per mese di appena 3,17 euro e i primi 3 mesi in regalo!

Lo sconto è valido sulla sottoscrizione da 3 anni, ovvero quello che è il piano che prevede il maggior risparmio, nonché un rimborso completo entro 30 giorni. E non è tutto! Perché con la sottoscrizione, NordVPN vi regalerà anche ben 3 mesi di servizio in regalo. Per capire il vantaggio vi basti pensare che il piano dell’azienda per singolo mese costa generalmente oltre 10 dollari.

Soldi ben spesi a nostro giudizio, se si tiene conto che NordVPN può vantare più di 5400 server in oltre 60 Stati, cifratura con chiave a 2048 bit, fino a 6 dispositivi supportati, ottima protezione da perdite DNS, kill switch, estensioni proxy per Chrome e Firefox e opzioni di pagamento che includono Bitcoin, PayPal e carte di credito. Un servizio performante e completo che, non a caso, ha imposto l’azienda ai vertici del mercato insieme alla competitor IPVanish (che anch’essa offre, in questo momento, un’ottima promozione!).

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di NordVPN «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!