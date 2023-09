A meno che non si stia utilizzando la stessa password, cosa fortemente sconsigliata, l’iscrizione su numerose piattaforme e siti web comporta la necessità di dover ricordare diverse password, il che può risultare complicato. Ciò può ovviamente comportare una perdita di tempo nel dover reimpostare nuovamente le password. Per fortuna, i password manager danno una grossa mano. Uno di questi è Dashlane, che attualmente offre un periodo gratuito di tre mesi del suo piano Premium fino al 17 settembre.

Questa offerta è rivolta ai nuovi utenti, i quali avranno l’opportunità di iniziare a pagare il piano Premium in un secondo momento anziché immediatamente, potendo così provare senza spese per diversi mesi uno dei principali password password. Basterà inserire il coupon “3FREE“. Inoltre, è importante notare che optando per la fatturazione annuale si ha diritto a uno sconto del 20%.

Password Manager Dashlane, chi dovrebbe abbonarsi?

Come sottolineato nella parte introduttiva, un password password come Dashlane è perfetto per chi accede regolarmente a numerosi siti web, compresi quelli che contengono dati sensibili come l’account bancario online. Una volta configurato con le proprie password, il software automatizza l’inserimento dei campi, eliminando la necessità di memorizzare o annotare le password manualmente.

In quanto software a pagamento, il gestore di password di Dashlane offre maggiore affidabilità rispetto ai plugin gratuiti integrati nei browser o scaricabili separatamente. Inoltre, se preferite affidare al software la creazione di password altamente sicure, questo offre la possibilità di generarle automaticamente, oltre a consentire una condivisione sicura con i membri della famiglia che accedono agli stessi siti web.

Inoltre, questa promozione è differente dalle precedenti proposte da Dashlane, poiché non rappresenta uno sconto diretto sul piano, ma piuttosto un’opportunità di provare gratuitamente la versione Premium, che include tutto ciò che è presente nel piano Advanced, con l’aggiunta di una VPN per la protezione della privacy online e avvisi di phishing. Detto ciò, non ci resta che rimandarvi alla pagina promozionale, dove potrete scoprire di più su quanto offerto da Dashlane.

N.B: inserire il coupon “3FREE” nell’apposita sezione per attivare l’offerta.

