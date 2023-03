A volte si ha l’esigenza di acquistare un PC potente ma dalle dimensioni estremamente piccole, da poter essere appoggiato sulla scrivania o addirittura appeso dietro al monitor. In questi casi vengono in aiuto i mini PC, che però non vantano quasi mai un rapporto qualità-prezzo che invogli a prenderli in considerazione. Un eccezione la si trova nelle offerte di primavera di Amazon, in cui è presente un mini PC che vanta non solo ottime prestazioni, ma anche un design raffinato.

Scontato del 32%, questo mini PC potrete acquistarlo in questo periodo vantaggioso a soli 399,00€ e, ve lo garantiamo, è un prezzo molto conveniente. Ma per chi è adatto? Praticamente a chiunque, persino a chi intende installarci sopra qualche gioco, poiché l’hardware di cui è dotato gli permette di gestire carichi di lavoro anche abbastanza pesanti.

Per meno di 400 euro avrete quindi un mini PC dalle prestazioni paragonabili a un desktop, dal momento che all’interno di questo stilosissimo case vi è un’ottima CPU AMD Ryzen 5 5600U, che raggiunge una frequenza di clock massima di 4,2Ghz. Presenti poi 16GB di RAM, divisi in due banchi da 8GB che, volendo, potrete sostituirli con banchi da 32GB l’uno per un totale di 64GB. Anche lato storage possiamo comparare questo mini PC a un ottimo desktop, dato che vi è un SSD di tipo M.2 2280 da 512GB.

Le sorprese non finiscono qui, essendo che il case, di cui non smettiamo mai di sottolineare il suo design stiloso, integra persino varie modalità di luci RGB, che cambiano a seconda di come vengono settare le prestazioni del PC. Ebbene sì, potrete addirittura scegliere diversi livelli di performance a cui la CPU dovrà lavorare, influenzando così anche il wattaggio e quindi il consumo energetico.

Silent, Auto e Performance sono le modalità disponibili, che vanno a incidere non solo sulle prestazioni ma anche sulla velocità della ventola e, di conseguenza, sulla rumorosità. Un Mini PC di alto livello e che, non a caso, in queste ore sta scalando le classifiche di vendita del settore, pertanto non lasciatevelo sfuggire.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

