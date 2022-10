Il Prime Day, così come il Black Friday, è il momento perfetto per acquistare delle periferiche gaming: l’11 e 12 ottobre sono infatti presenti su Amazon moltissimi sconti dedicati al mondo dei videogiochi.

Tra le offerte più interessati vi è il volante gaming T300 RS GT di Thrustmaster, una delle marche migliori del settore. L’articolo è in sconto a 286,90€ partendo da un prezzo originario di 399,99€; considerando che si tratta del più venduto della linea, con una media di 4 stelle e mezzo su Amazon, è un’occasione veramente da non perdere.

Il T300 RS GT è compatibile con PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, e include una pedaliera T3PAGT a 3 pedali che vi garantirà un’esperienza di gioco realistica e responsiva. Grazie al servomotore brushless da 25 watt di potenza riuscirete a guidare in qualsiasi terreno di gara senza mai perdere il controllo del volante, mantenendone però costante l’intensità e la potenza.

Il sistema a doppia cinghia invece ridurrà i rumori di disturbo, garantendo movimenti più fluidi e riducendo gli scuotimenti generati da terreni non omogenei, il tutto senza perdere la potenza che vi servirà per arrivare sempre al primo posto.

Il sistema di cambio è concepito per adattarsi allo stile di guida del pilota, trasmettendovi nelle mani una percezione realistica in ogni corsa. La comodità del T300 RS GT vi permetterà di giocare per ore e ore senza stancarvi o perdere sensazione, quindi anche le partite più lunghe a Gran Turismo non potranno spaventarvi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

