3D NAND BiCS5, le prime soluzioni arriveranno nel secondo semestre 2020

Western Digital e Kioxia hanno completato lo sviluppo della loro nuova memoria flash NAND 3D di ultima generazione. La NAND BiCS 3D di quinta generazione sarà alla base di nuovi chip TLC da 512 Gbit, ma non raggiungerà “volumi commerciali significativi” fino alla seconda metà dell’anno. Detto questo, sono previste anche soluzioni TLC da 1Tbit e da QLC da 1,33 Tbit.

Il design BiCS5 utilizza 112 strati rispetto ai 96 di BiCS4. BiCS5 è la seconda generazione di WDC/Kioxia ad essere costruita con string stacking, ed è probabilmente costituita da due stack di circa 56 layer attivi.

112 strati comportano un aumento del 16% rispetto alla generazione precedente, ma le aziende sostengono che la densità aumenterà fino al 40% (confrontando il TLC 112L 512 Gb con il TLC 96L 256 Gb, in bit per wafer), grazie ad altre modifiche al design che consentono di ridurre le dimensioni orizzontali. Pare che la densità dell’array di memoria stesso sia superiore di circa il 20%.

La velocità dell’interfaccia di memoria è stata aumentata del 50% arrivando a 1,2 GT/s, alla pari con la maggior parte dei concorrenti da 96L.

Le soluzioni BiCS5 inizieranno il campionamento in questo trimestre. Considerando l’aumento della produzione previsto per la seconda metà dell’anno, SSD e altri prodotti basati su BICS5 saranno probabilmente disponibili per la fine del 2020.

Western Digital aveva affermato che la transizione a BiCS5 avrebbe richiesto un CapEx (spesa in conto capitale) inferiore rispetto alla transizione da 64L a 96L, invertendo la tendenza di aggiornamenti generazionali sempre più costosi.

Ciò significa che la migrazione a 112L sarà probabilmente anche più lenta dell’ultima transizione, e la tecnologia 96L BiCS4 sarà una parte importante del loro volume di produzione ancora per un bel po’.