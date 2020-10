3DMark Wild Life, ecco il benchmark cross-platform spremerà le vostre GPU

UL ha reso disponibile 3DMark Wild Life, un nuovo benchmark cross-platform per dispositivi Apple, Android e Windows. Il software metterà alla prova la GPU misurando i tempi di rendering di una scena piuttosto impegnativa in tempo reale. Come di consueto, maggiore sarà il numero di frame generati, più alto sarà il punteggio finale.

3D Mark Wild Life Stress Test, come dice il nome stesso, permette di scoprire come reagiscono i vari dispositivi ad un lungo periodo di utilizzo intensivo. A differenza del test base, che misura le prestazioni massime che si ottengono in una breve sessione, in questo caso non verrà riportato un singolo punteggio, ma un grafico che mostrerà le prestazioni lungo l’intera durata della sessione, dando modo di capire qual è la gestione del calore e l’eventuale thermal throtting.

Come di consueto, i punteggi permetteranno di effettuare confronti con i vari utenti 3DMark in tutto il mondo, sia in una classifica globale che per singolo dispositivo, consentendo di vedere se le prestazioni ottenute sono nella media. Infine, il benchmark può essere anche utile per individuare eventuali differenze tra le varie versioni dei sistemi operativi iOS, Android e Windows.

Wild Life è ora scaricabile come aggiornamento gratuito per i dispositivi Android ed Apple, rispettivamente, da Google Play ed App Store, mentre è stato distribuito come update per 3DMark Advanced Edition su Steam, il sito UL Benchmarks e Green Man Gaming.

Continuando a parlare di GPU, qualche giorno fa vi abbiamo riportato l’avvistamento di una doppia GPU Intel Xe all’interno del database SiSoftware. Questo potrebbe significare che le GPU integrate all’interno delle CPU Intel Tiger Lake potrebbero combinare la loro potenza con le GPU dedicate DG1 di cui si parla ormai da diverse tempo e che dovrebbero essere annunciate prossimamente della compagnia di Santa Clara.