Se desiderate un’unica soluzione per la vostra sicurezza e privacy online, senza dover gestire diversi abbonamenti durante le vacanze estive, Avira Prime è ciò che fa per voi. Questo pacchetto completo offre numerose funzionalità integrate a uno sconto del 40%, al prezzo mensile di soli 5,00€ invece di 8,33€.

Avira Prime va ben oltre l’essere solo un antivirus e una VPN illimitata. Si distingue, infatti, per i vari strumenti di ottimizzazione premium inclusi, rendendo l’offerta davvero eccellente. Inoltre, potete sperimentare tutte le sue caratteristiche senza rischi, grazie alla garanzia di rimborso di 60 giorni, nel caso in cui non foste soddisfatti del software.

La proposta è ideale per semplificare la gestione della sicurezza e della privacy online senza rinunciare alla tipica qualità di un software studiato per un unico scopo. Con Avira Prime avrete tutto a portata di pochi clic, una semplicità che ha spinto oltre 500 milioni di utenti, tra privati e aziende, a scegliere Avira Prime per proteggersi dai pericoli dei cyber-criminali.

Inoltre, con Avira Prime potrete proteggere fino a 5 dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet, garantendo che i vostri dati personali siano sempre al sicuro grazie a una crittografia di livello industriale. Gli strumenti di ottimizzazione inclusi, molti dei quali sarebbero a pagamento se provenienti da aziende di terze parti, consentiranno di migliorare le prestazioni dei dispositivi, a partire con il liberare lo spazio di archiviazione fino a ottimizzare la velocità di avvio del sistema.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

