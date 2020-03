40% di sconto su BitDefender per proteggere il tuo Smart Working

Avete cominciato da poco a lavorare in smart working e siete incerti sul livello di sicurezza del vostro PC? Siete alla ricerca di un antivirus che sia sicuro, leggero ed affidabile? Allora questa è l’offerta che potrebbe fare al caso vostro! Vi segnaliamo infatti che BitDefenders, popolarissima azienda di software antivirus, ha deciso di promuovere le proprie soluzioni di sicurezza grazie ad un’ottima offerta, che vi permetterà di ricevere uno sconto del 40% di uno dei suoi pacchetti dedicati di sicurezza!

Le soluzioni sono 3, e sono dedicate alla protezione dei vostri PC a 360°, con anche un pacchetto dedicato esclusivamente alla sicurezza internet. La garanzia è quella di un brand che, da tempo, si è specializzato nella protezione senza dimenticare l’impatto sulle prestazioni dei PC, con software leggeri ma, non per questo, meno affidabili della concorrenza e per questo caldamente consigliati anche dalla Redazione di Tom’s. Vediamo insieme le promozioni.

» Clicca qui per usufruire dell’offerta BitDefenders «

Offerte BitDefender

Bitdefender Antivirus Plus 2020 | 29,99€ ( 39,99€ )

fino a 3 dispositivi / 1 anno

Protezione base per Windows PC

Uprade automatici

Supporto online gratuito

Bitdefender Total Security 2020 | 39,98€ ( 69,99€ )

fino a 5 dispositivi / 1 anno

Protezione completa per Windows

Protezione completa per macOS

Protezione completa per iOS e Android

Uprade automatici

Supporto online gratuito

Bitdefender Internet Security 2020 | 34,99€ ( 59,99€ )

fino a 3 dispositivi / 1 anno

Protezione avanzata per Windows PC

Uprade automatici

Supporto online gratuito

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!