Le password di ciascun servizio e applicazione possono accumularsi, finendo inevitabilmente per essere dimenticate o, peggio, per spingervi a utilizzare sempre la stessa chiave d’accesso, col rischio di minare la sicurezza dei vostri dati personali. Per questo, specie nell’ultimo periodo, i password manager hanno svolto un ruolo fondamentale!

Se anche voi vorreste approcciare questo tipo di servizio, magari proprio con un app premium ma a un prezzo vantaggioso, la nostra proposta è Dashlane. Per celebrare l’estate, ha pensato di rendere disponibile i piani premium con uno sconto del 50%! Utilizzando un semplice codice sconto, SUMMER2023, infatti, riceverete un taglio drastico sul prezzo finale in fase di checkout.

Si tratta di un’opportunità unica per sottoscrivere un abbonamento a un servizio ampiamente apprezzato nel suo settore. Con soli pochi euro al mese, infatti, avrete l’occasione di godere di una protezione dei vostri dati senza pari.

I vantaggi offerti sono tantissimi, in primis Dashlane vi permette di accedere alle vostre password facilmente, ovunque vogliate e su qualsiasi dispositivo o piattaforma. Non meno importante, il servizio vi consente di condividere le vostre chiavi d’accesso senza doverle rivelare e, in caso di necessità, è pensato appositamente per permettervi di revocarle in qualsiasi momento.

Inoltre, sfrutta l’ottimo autofill dropdown card, l’ideale per compilare moduli e password in un solo clic, semplificando drasticamente acquisti e accessi a qualsiasi app. Non meno importante, dato che spesso la pigrizia induce a creare delle chiavi d’accesso semplici e fin troppo deboli, Dashlane si occupa di generare al vostro posto delle ottime password seguendo le linee guida per assicurarvi la massima sicurezza.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Dashlane dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

NB: Vi ricordiamo di inserire il coupon SUMMER2023 nel carrello per ottenere lo sconto del 50%

