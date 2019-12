58% di sconto sul piano biennale di TunnelBear VPN

Passato il Black Friday, eccoci di nuovo pronti a segnalarvi le principali offerte e promozioni del mercato VPN. Se nel corso degli sconti in vista del venerdì nero dello shopping erano stati molti ad aderire alle tornate di sconti, oggi vi segnaliamo la promozione di TunnelBear, tra i principali protagonisti del mercato VPN del 2019, ed oggi alla ribalta con una promozione che rivaleggia certamente con quelle proposte in vista degli sconti di fine novembre.

La proposta è davvero molto vantaggiosa, e vi permetterà di usufruire dei servizi TunnelBear a soli 4,17$ al mese, a patto però di sottoscrivere un abbonamento biennale. Il prezzo totale della sottoscrizione da 24 mesi sarà quindi di appena 99,99$, con un risparmio netto pari al 58% se si considera che 9,99$ è il prezzo che il servizio generalmente richiede per il pagamento di un singolo mese. Grazie alla promozione, l’abbonamento mensile vi costerà quindi la metà il che non è poco, specie se non avete usufruito degli ottimi sconti del settore in occasione dell’appena trascorso mese di novembre.

TunnelBear, del resto, è un servizio affidabile e funzionale, perfetto per chi è alle prime armi nel mondo delle VPN ed è alla ricerca di un servizio funzionale ma essenziale. Le impostazioni non sono molte e sono semplici da settare per quanto concerne le funzioni di base. Offre estensioni per Chrome, Firefox e Opera e permette di scaricare file Torrent senza alcuna difficoltà. La questione cambia qualora siate alla ricerca di qualcosa in più, specie dal lato gaming, ma come servizio “entry level”, TunelBear è più che onesto, ed offre per altro, grazie ad una gestione indipendente e controllata della sicurezza pubblica, cosa non scontata per altri provider.

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di TunnelBear «

