Siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming con cui giocare a qualsiasi titolo con prestazioni ottime, e al contempo volete risparmiare? In tal caso non possiamo che consigliarvi il fantastico MSI Pulse GL76 dotato di scheda grafica RTX 3060, oggi scontato su Amazon del 30%!

Con soli 1.399,00€ anziché 1.999,00€ potrete portarvi a casa questo portatile spettacolare, risparmiando dunque ben 600,00€ sul prezzo di listino. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata lina di credito di Amazon, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il punto di forza dell’MSI Pulse GL76 è senza ombra di dubbio la scheda grafica NVIDIA RTX 3060, tra le più performanti in assoluto nel settore e che rende il portatile capace di far girare anche i titoli più pesanti. Inoltre, potrete sfuttare funzionalità grafiche all’avanguardia, come l’INVIDIA DLSS e il ray-tracing, in modo da migliorare ancor di più l’aspetto dei vostri videogiochi preferiti.

A supportare la scheda grafica vi è il processore Intel Core i9 di dodicesima generazione, grazie al quale riuscirete a svolgere qualsiasi attività con la massima velocità e fluidità. Nel caso in cui sfruttiate il portatile anche per lavoro o per lo studio non avrete dunque alcun problema di rallentamento, bensì potrete utilizzare anche programmi complessi per il video editing o la grafica e svolgere progetti in multitasking.

MSI ha progettato ogni elemento del Pulse GL76 per rendere le sessioni di gioco più spettacolari possibili, compreso il display: lo schermo è infatti ottimizzato per il gaming, godendo di un’elevata frequenza di aggiornamento per una grafica estremamente fluida. Inoltre, essendo in full HD, potrete anche utilizzare il notebook per guardare film e serie tv in risoluzione ottima, godendo anche del potente suono prodotto dagli altoparlanti integrati.

Infine, non avrete bisogno di acquistare switch per collegare tutte le vostre periferiche al portatile, dato che è dotato di tantissime porte. Vi sono infatti due USB 3.2, una USB 2.0, una porta type-C e una HDMI e il jack audio con cui potrete connettere facilmente monitor, cuffie, tastiera, mouse e molto altro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che più fa al caso vostro.

