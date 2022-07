Se siete intenzionati ad acquistare un laptop top di gamma a un costo ridotto, vi consigliamo di dare un’occhiata alla promozione attiva su questo modello LG, disponibile a un prezzo da capogiro da Amazon, solo per il Prime Day. Al momento, potrete portare a casa l’LG Gram 16Z90P a soli 999,00€ invece di 1.799,00€, un’offerta da non lasciarsi scappare tenendo presente che si tratta di un prodotto di ottima qualità a un prezzo imbattibile.

Questo PC portatile è perfetto se state cercando un prodotto potente, in grado di sostenere ogni aspetto della produttività. Per questo, trattandosi di un’offerta davvero valida a un prezzo particolarmente scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Come vi abbiamo anticipato anche nell’introduzione, il laptop LG Gram è potente e veloce, dotato dei processori Intel Core i7 di 11ª generazione con grafica Intel Iris X°, in grado di offrirvi tutta la potenza di cui avete bisogno per le vostre attività quotidiane. Inoltre, questo PC portatile è stato certificato dalla piattaforma Intel Evo, esclusiva dei notebook dotati delle migliori caratteristiche in termini di prestazioni, autonomia, connettività, display, audio, design e portabilità.

Anche il display IPS 16:10 con DCI-P3 99% è un ulteriore punto a favore del vostro acquisto essendo più ampio dell’11% rispetto ad un tradizionale schermo. In questo modo potrete visualizzare più informazioni su una singola pagina, ottimizzando produttività ed efficienza al massimo delle potenzialità e senza perdere nemmeno un dettaglio. Il display IPS da 16″ con risoluzione 2560×1600 vi regala immagini incredibilmente realistiche e vi garantisce un’esperienza coinvolgente grazie ai bordi ultra sottili su tutti e 4 i lati.

