Google è al lavoro su una nuova funzione per l’attivazione e la disattivazione delle estensioni di Chrome in base al singolo sito. Chrome Web Store offre diverse estensioni, tuttavia, alcune di queste possono causare problemi a specifici siti web, inoltre, alcune destinazioni non consentono estensioni come gli ad blocker.

Al momento, Chrome permette di disattivare le estensioni in blocco, per tutti i siti web, tramite le impostazioni del browser. Però, come scoperto dall’utente di Reddit Leopeva64-2, sembra che stiano per arrivare delle novità. Infatti, Google starebbe lavorando a una nuova funzione che consente di gestire le estensioni per ogni singolo sito web. Tale funzione dovrebbe essere disponibile con un prossimo aggiornamento. Sebbene sia possibile da tempo attivare/disattivare le estensioni in base ai siti dalle impostazioni specifiche di ciascuna estensione, questa nuova funzione integrata con le impostazioni generali di Chrome offrirà un modo più semplice per attivare gruppi di estensioni personalizzate sito per sito.

Tenete presente, tuttavia, che il nuovo menu delle estensioni di Chrome è ancora in fase di sviluppo e potrebbe passare del tempo prima della sua distribuzione ufficiale.

Il noto blog BleepingComputer ha provato a testare la nuova funzione in Chrome Beta, con esito negativo. Di conseguenza, è possibile che il colosso tecnologico stia ancora effettuando un test A/B.

Se volete testare anche voi le nuove funzioni in anteprima tramite Chrome Beta, potete farlo andando alla pagina ufficiale e scaricare la versione beta del popolare browser. Tenete presente, tuttavia, che l’applicazione potrebbe essere meno stabile della versione principale, dato che diverse nuove funzioni sono in fase di sviluppo e potrebbero presentare bug e altre problematiche.