Seagate entra nella corsa alle unità SSD PCIe Gen5 con le unità FireCuda 540, che promettono di offrire prestazioni pari ad alcune delle migliori unità SSD in circolazione e di gran lunga superiori a quelle delle unità PCIe Gen4. Oltre a 1,5 milioni di IOPS e a velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 10 GB/s, i dispositivi FireCuda 540 promettono anche di offrire la resistenza e l’affidabilità che ci aspettiamo da Seagate.

L’unità SSD FireCuda 540 da 2 TB di Seagate ha una velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 10.000 MB/s e fino a 1,5 milioni di IOPS casuali. L’unità ha una capacità di scrittura fino a 2.000 terabyte (TBW) per un periodo di garanzia di cinque anni, un valore leggermente superiore rispetto alla resistenza di 1.400 TBW delle unità SSD PCIe Gen5 della concorrenza – un dettaglio importante e che compensa almeno in parte la velocità inferiore. Oltre alla maggiore resistenza, l’unità viene fornita con un abbonamento di tre anni al servizio di recupero dati Rescue di Seagate.

Seagate non ha rivelato quale controller utilizza per la sua unità SSD FireCuda 540 da 2 TB, ma dato che l’azienda collabora strettamente con Phison e che l’unica piattaforma SSD client pronta per la prima serata è la PS5026-E26 di Phison, è lecito pensare che sia questo il controller che alimenta l’unità. Nel frattempo, Seagate ha deciso di non dotare le sue nuove unità SSD di un sofisticato sistema di raffreddamento, a differenza dei suoi rivali, per cui l’unità è dotata di un diffusore di calore in grafene.

Leggi anche: guida ai migliori SSD del 2023

Per quanto riguarda la memoria 3D NAND, la FireCuda 540 di Seagate sembra utilizzare la collaudata 3D TLC NAND con un’interfaccia da 1.600 MT/s, motivo per cui è limitata a velocità di lettura/scrittura sequenziali di 10.000 MB/s. Nel frattempo, con un massimo di 1.500.000 IOPS in lettura/scrittura casuale, dovrebbe fornire un’esperienza d’uso complessiva pari a quella delle unità con velocità di lettura/scrittura sequenziale di 12.500 MB/s nella maggior parte dei casi.

L’unità FireCuda 540 da 2 TB di Seagate avrà un prezzo di 319,99 dollari negli Stati Uniti, in linea con le altre unità SSD PCIe Gen5 da 2 TB con prestazioni simili presenti sul mercato. Non sono ancora noti i prezzi per il mercato europeo.

Sulla base delle specifiche che conosciamo del FireCuda 540 da 2 TB, possiamo affermare che l’azienda è riuscita a ottenere le massime prestazioni di lettura/scrittura casuale da un’unità basata su Phison PS5026-E26 anche senza utilizzare la memoria più veloce disponibile e continuando a offrire un rating di resistenza superiore rispetto ad almeno alcune delle unità concorrenti. Sarà particolarmente interessante vedere queste unità nel nostro laboratorio.