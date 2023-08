Uno degli aspetti più interessanti di Minecraft è il suo stile visivo unico e tutti i dettagli che contiene. Il mercato è pieno di action figure di Minecraft, Lego e altri giocattoli. Tuttavia, non è necessario recarsi al negozio perché esistono numerosi modelli gratuiti che si possono creare a casa con la stampante 3D.

Se cercate “Minecraft” sui principali archivi di design come Thingiverse o Printables, troverete centinaia di file STL disponibili in questo momento. Tuttavia, non tutti sono degni del vostro tempo, e per aiutarvi abbiamo scelto quelli che secondo noi sono i migliori.

Queste sono le 8 migliori stampe di Minecraft che abbiamo visto. Basta scaricare i file, tagliarli con il vostro slicer e inviarli alla vostra stampante, magari una delle migliori stampanti 3D.

Leggi anche: stampanti 3D a resina | Le migliori del 2023

1. Steve articolato

Stampe 3D Minecraft

Steve è un modello di personaggio iconico che è il protagonista principale del gioco e presenta una figura umanoide a blocchi. Indossa una camicia azzurra, jeans blu, scarpe grigie e una barba incolta marrone chiaro. I capelli di Steve sono castano scuro e la sua pelle è di un marrone intenso, con occhi azzurri.

Il progetto è composto da cinque parti: braccia, testa, gambe, piccone e torso. Il designer 3D consiglia di stampare il modello con una risoluzione di 0,15 mm e un riempimento del 15% con i supporti.

Disegnatore e link per il download: Kirby Downey via Myminifactory

2. Kit di mini figure di Minecraft Creeper

Stampe 3D Minecraft

Si tratta di un progetto rapido da stampare e da assemblare e si possono staccare senza sforzo i pezzi dal telaio semplicemente ruotandoli, senza bisogno di taglierini o tronchesi. Il kit può essere utilizzato come pezzo da esposizione e come ornamento per il portachiavi. È possibile scaricare i file, aprirli in qualsiasi software di modellazione 3D o editor STL e personalizzarli in base alle proprie esigenze.

Nonostante le dimensioni ridotte, la figura mantiene il caratteristico corpo cubico con la sua tipica espressione triste. È un ottimo modo per mostrare il proprio amore per il gioco o per aggiungere un tocco di Minecraft al proprio portachiavi.

Designer e link per il download: Chiz via Printables

3. ESPADA

Stampe 3D Minecraft

Questi portachiavi con spada di Minecraft sono un ottimo modo per mostrare il vostro amore per il gioco e aggiungere un tocco di stile da gamer alle vostre chiavi. Potete anche scaricarli e stamparli in 3D e regalarli ai vostri amici più cari, ai vostri figli o a chiunque sappia che vi piace giocare a Minecraft.

Designer e link per il download: Youbit via Cults3D

4. Scatola di blocchi di erba Minecraft testurizzata

Stampe 3D Minecraft

Un Minecraft Grass Block Box testurizzato è un altro attraente design di Minecraft il cui coperchio è progettato per assomigliare alla faccia superiore di un blocco d’erba, completo del caratteristico colore verde vibrante e della texture grossolana che i giocatori riconosceranno subito.

Il coperchio si incastra bene ed è rimovibile. Il diametro è di circa 69 mm³ e le dimensioni interne misurano circa 58x58x60 mm. È possibile stampare in 3D il design e utilizzarlo per decorare la propria scrivania o la propria postazione di gioco. Può anche essere un ottimo regalo per un familiare o un amico appassionato di giochi. Dovrebbe essere stampato in 3D con dei supporti, soprattutto il coperchio, ma la base non richiede supporti.

Progettista e link per il download: MARCELWO41EDYNKI via Cults3D

5. Set di scacchi Minecraft

Stampe 3D Minecraft

Il set di scacchi Minecraft non solo offre il classico gioco degli scacchi, ma aggiunge anche un delizioso strato di strategia e divertimento a tema Minecraft. È un modo eccellente per gli appassionati di scacchi e di Minecraft di godere di un’esperienza di gioco unica che combina il meglio di entrambi i mondi.

Proprio come gli altri che abbiamo descritto, questo set è un regalo fantastico, un oggetto da collezione o un pezzo forte per la vostra postazione di gioco. È composto da otto parti e il designer lo ha stampato con un’altezza di strato di 0,1 mm e un riempimento del 10%.

Progettista e link per il download: Guilbert Benjamin via Myminifactory

6. Lampada a blocchi Minecraft

Stampe 3D Minecraft

Una lampada a blocchi di Minecraft è un oggetto decorativo che riproduce uno dei blocchi riconoscibili del gioco, come il blocco erba descritto sopra. La lampada emette una luce morbida e gradevole, che la rende un’ottima lampada da comodino.

È possibile posizionarla anche su una scrivania, una mensola o qualsiasi altro punto vi piacccia. Che si tratti di leggere, giocare o semplicemente rilassarsi, la lampada a blocchi di Minecraft crea un’atmosfera calda e invitante con un cenno al vostro mondo virtuale preferito.

Una volta stampate le parti in 3D, si può usare la colla per incollare le quattro facce e aggiungere una striscia LED. Il progettista consiglia di utilizzare il 100% di infill, un’altezza di strato di 0,2 mm e non sono necessari supporti.

Designer e link per il download: Bithur_Factory via Cults3D

7. Dock di ricarica del telefono in stile portale di Minecraft

Stampe 3D Minecraft

Il motivo vorticoso e i colori vivaci della base di ricarica del telefono in stile portale di Minecraft riproducono il portale Nether di Minecraft. Aggiunge la funzionalità pratica di una base di ricarica per il telefono e un tocco di interattività grazie alle animazioni.

È possibile inserire un telefono di 80 x 165 x 12,8 mm. Se il vostro telefono è più piccolo, potete ridimensionare il disegno fino a raggiungere le dimensioni perfette. È possibile utilizzare la colla per incollare i pezzi staccabili. Non è necessario utilizzare supporti per la stampa 3D e il progettista consiglia di utilizzare l’8% di infill v-roid, quattro overlayers e quattro underlayers.

Designer e link per il download: Impresoen3D via Cults3D

8. Baule Minecraft singolo e doppio

Stampe 3D Minecraft

È possibile scaricare e stampare in 3D queste casse di Minecraft e utilizzarle per riporre i propri oggetti e tenerli al sicuro e organizzati. Il forziere singolo offre un unico scomparto per riporre gli oggetti con 27 slot disponibili. Il forziere doppio, invece, è una versione ampliata del forziere singolo e offre una capacità di archiviazione molto più grande.

È possibile stampare in 3D ogni pannello senza tesa. Per la stampa 3D del doppio baule, il designer consiglia di stampare con un riempimento del 20%, una risoluzione di 0,2 mm e di non utilizzare zattere e supporti.

Designer e link per il download: Spradlinb via Printables