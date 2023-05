State pensando di acquistare un nuovo notebook per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento e desiderate un modello top di gamma? In tal caso non possiamo che consigliarvi il nuovissimo Samsung Galaxy Book3 Ultra, uscito da pochissimo e già in sconto su Amazon di ben 800,00€!

Potrete, infatti, spendere solamente 1.899,05€ invece di 2.699,00€ per l’innovativo e potentissimo notebook. Si tratta del prezzo più basso di sempre a cui è stato disponibile il prodotto: vi consigliamo, quindi, di approfittarne il prima possibile, dato che l’offerta potrebbe terminare a breve.

Il punto di forza del Samsung Galaxy Book3 Ultra è l’unione del processore Intel Core H di 13esima generazione e della scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, che generano la combinazione perfetta di potenza e velocità. Il portatile, infatti, è stato ideato appositamente per i creativi, essendo pronto ad affrontare senza problemi software per il video editing e la grafica.

Potrete poi ammirare le vostre creazioni nell’ampio display AMOLED da 16″ con risoluzione 4K, che vi offrirà un’esperienza di visione incredibilmente fluida grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, il pannello copre il 120% della gamma cromatica DCI-P3, trasmettendo, dunque, immagini vivide, realistiche e ricche di contrasti.

Ovviamente, la potente scheda video rende il Samsung Galaxy Book3 Ultra perfetto anche per il gaming, migliorato ulteriormente dal sistema a quattro altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos. L’audio 3D vi immergerà completamente nell’azione, mentre la batteria a lunga autonomia vi consentirà di giocare ovunque, anche durante i lunghi viaggi.

Insomma, il Samsung Galaxy Book 3 Ultra è un notebook veramente eccezzionale, quindi non ci resta che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

