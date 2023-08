Il settore delle tastiere gaming pullula di articoli per ogni esigenza e gusto, da quelle meccaniche a quelle a membrana, passando per RGB, connessioni differenti e più chi ne ha più ne metta. Nonostante ciò, 8Bitdo, azienda famosissima per i propri articoli in stile retro, è riuscita a lanciare un modello a dir poco meraviglioso ispirato al design del NES. La bella notizia? I preorder sono già aperti su Amazon!

Potrete, infatti, preordinare la magnifica tastiera meccanica a 99,99€, godendo di svariati vantaggi nel caso in cui siate clienti Prime. Oltre ad avere la certezza di ricevere l’ordine il giorno dell’uscita, ovvero il 31 ottobre, avrete anche la garanzia di pagare il prezzo più basso applicato fino al momento della spedizione. Ciò significa che, qualora nei prossimi mesi la tastiera venisse messa in sconto, Amazon vi addebiterà automaticamente il prezzo più conveniente.

Questa tastiera è la perfetta fusione tra il fascino retro e le più avanzate tecnologie, rappresentando l’opzione perfetta per gli amanti del retrogaming ma che non vogliono rinunciare alle feature moderne come la connessione wireless e i tasti programmabili. Potrete, infatti, scegliere tra il collegamento Bluetooth, wireless 2.4G o via cavo, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni.

A livello di design, ci troviamo dinanzi a una tastiera unica e semplicemente magnifica: i colori sono, ovviamente quelli del NES di Nintendo, ovvero crema, rosso e nero, alternati nei tasti e nella base. L’attenzione per i dettagli posta da 8Bitdo è evidente, dato che ogni elemento, dal tasto per l’accensione alla chiavetta per il collegamento, sono perfettamente a tema retro.

Avrete poi a disposizione gli esclusivi Dual Super Buttons, ovvero due pulsanti che ispirati al controller del NES che potrete collegare alla tastiera e programmare come desiderate, tornandovi così utili durante le sessioni di gioco. Inoltre, i coperchi per i tasti in PBT sono tutti rimovibili e sostituibili, per cui anche pulire la tastiera sarà estremamente comodo.

Infine, la tastiera gode anche del supporto al software 8BitDo Ultimate V2, grazie al quale potrete rimappare ogni singolo tasto in base alle vostre esigenze. A livello di autonomia, invece, la batteria da 2000 mAh vi garantirà fino a 200 ore di utilizzo, ricaricandosi poi in appena 4 ore. Insomma, che siate alla ricerca di una nuova tastiera da sfruttare durante il periodo estivo, o che vogliate aggiungere un pezzo alla vostra collezione in stile retro, sarete sicuramente soddisfatti del vostro acquisto.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al preorder. Vi suggeriamo di effettuare l’acquisto al più presto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

