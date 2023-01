Siamo finalmente nel 2023 e VIPkeysale.com ha deciso di partire alla grande in questo nuovo anno proponendo per tutto il mese di gennaio sconti fino al 91% su Windows 10 e Office! Il famoso store di chiavi digitali non perde quindi occasione e anche dopo il periodo festivo propone tantissime offerte su licenze originali e a vita dei migliori software Microsoft.

Grazie a queste super offerte infatti, potrete acquistare una licenza Windows 10, aggiornabile gratuitamente a Windows 11, a soli 12€! Se invece volete subito Windows 11 non perdetevi l’offerta dedicata a soli 17€! Non mancano anche le offerte su Office, con la versione 2016 ad appena 21€, briciole se pensiamo a quanto costa acquistare una licenza direttamente dallo store Microsoft. Le licenze Windows e Office di VIPkeysale.com sono autentiche e valide a vita, ma nella malaugurata ipotesi si dovessero presentare problemi, il portale garantisce un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto per avere una licenza sostitutiva. Insomma, sarete protetti anche nel peggiore dei casi: non male, non trovate?

Per sfruttare queste ottime offerte, non dovete fare altro che connettervi al sito di VIPKeySale, effettuare il login o registrare un nuovo account (potete accedere comodamente tramite Facebook o Google) e, durante l’acquisto, inserire il codice sconto TOM35 per avere immediatamente uno sconto del 35% sui prezzi che vedete sopra.

Le offerte su Windows e Office di VIPkeysale

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM35 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”. Vedrete lo sconto applicato.

Una volta conclusa la procedura di acquisto riceverete il codice della vostra licenza da attivare.

Come attivare la licenza di Windows 10

Per attivare la licenza di Windows 10 vi basterà andare nella “Impostazioni” di Windows e nella scheda “Attivazione” cliccare sul pulsante “Cambia codice product key”. Vi si aprirà una finestra in cui inserire il codice di attivazione di Windows che avete appena acquistato.