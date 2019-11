Le offerte SteelSeries in previsione del Black Friday, sconti fino al 50%

SteelSeries, apprezzatissimo brand tecnologico specializzato in accessori per gaming e non solo, ha appena messo online quelli che sono i suoi sconti per la settimana del Black Friday 2019. Le promozioni sono numerose e portano a prezzi bassi anche alcuni prodotti nuovi e top del brand, come l’apprezzatissima linea di headset Arctis, disponibili in sconto sia nella versione classica con filo che in quella wireless!

Bellissime nelle loro rifiniture ma, soprattutto, dotate di straordinarie caratteristiche tecniche, le SteelSeries Arctis sono il top del mercato per quanto riguarda gli headset wireless, grazie ad una tecnologia che abbassa vertiginosamente la latenza, permettendo un suono chiaro, pulito e galvanizzante sia in entrata che in uscita. L’esperienza è ai massimi livelli e le cuffie sono compatibili con praticamente qualunque piattaforma, console comprese. Pensate per un uso intensivo da gamer, vengono addirittura vendute con una doppia batteria, così da avere sempre una carica di scorta nel caso di sessioni molto prolungate. Insomma: il massimo della qualità senza se e senza ma! Vendute generalmente a ben 349,00€, sono in offerta per questa settimana a 279,99€. Un costo elevato, certo, ma non così alto considerato il livello tecnico e costruttivo raggiunto dal brand con questa linea.

N.B. è possibile visualizzare le offerte sul sito SteelSeries SOLO iscrivendosi al sito. L'iscrizione è ovviamente gratuita ed è per altro fondamentale se si vogliono effettuare acquisti.

N.B. è possibile visualizzare le offerte sul sito SteelSeries SOLO iscrivendosi al sito. L’iscrizione è ovviamente gratuita ed è per altro fondamentale se si vogliono effettuare acquisti.

