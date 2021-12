A quanto pare, le RTX 3070 sono tutte in una mining farm

Reperire una RTX3070 o una qualsiasi scheda video recente nel 2021 è stata una sfida quasi impossibile: pochissimi sono riusciti a mettere le mani su prodotti nuovi, senza pagarli cifre ben superiori a quelle dei listini presentati al lancio dei vari modelli.

Come già sappiamo, la causa di questa penuria oltre alla pandemia COVID-19 è il proliferare a livello globale del mining di cryptovalute. Il video che stiamo per mostrarvi ci porterà all’interno di una mining farm e vi darà senza ombra di dubbio un idea di quante schede video siano impiegate per il mining.

A postare il video su twitter è Jaxson Davidson, l’imprenditore che si auto definisce “miner a tempo pieno, veterano e promotore di cryptovalute, armi e libertà” mostra uno dei suoi 4 edifici adibiti al mining.

Here’s is look inside building 1/4 of my mining farm. Almost all 3070s in this building. My new building will be all 170hx cards. Hoping to have it finished by EOY. #ETH #RVN #Mining pic.twitter.com/ZSgYBgCwKL

— Jaxson Davidson (@jaxson_davidson) December 15, 2021