ABKONCORE Coolstorm T404B, un grosso dissipatore ad aria con un bel design

Il produttore coreano ABKONCORE specializzato in case, periferiche e sistemi di dissipazione ha presentato un nuovo dissipatore chiamato Coolstorm T404B.

Il nuovo dissipatore che la società definisce Dual Sync offre 4 heatpipe e una buona resa. È dotato, come possiamo vedere dal design, di due ventole in configurazione Pull-Push e di un sistema PWM in grado garantire un ampio range di velocità.

Il dissipatore Coolstorm T404B garantisce anche un flusso d’aria ottimale grazie alle ventole HR120, prodotte sempre da ABKONCORE e dalla dimensione di 120mm. La configurazione Pull-Push garantisce in ogni momento un’elevata pressione statica.

Parlando invece di compatibilità, il Coolstorm T404B è considerabile universale, in quanto supporta praticamente tutti i processori. Per i socket della famiglia AMD abbiamo la seguente compatibilità: AM2, AM2 + AM3, AM3 + AM4, FM1, FM2. Per i socket della famiglia Intel: LGA775, LGA2011, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366.

Venendo invece agli aspetti tecnici di questo Coolstorm T404B, abbiamo delle dimensioni di 128 x 107 x 157mm ed una finitura in alluminio per le heatpipe, che hanno una dimensione di 6mm. Il dissipatore è in grado di gestire un TDP fino a 170W. Spostandoci invece sulle ventole, abbiamo diverse velocità disponibili: variano infatti da un minimo di 800 RPM a un massimo di 1800 RPM. Le ventole HR120 sono in grado di garantire un flusso d’aria di 50.2 CFM, per un livello di rumorosità di 33 dB(A).

Con il dissipatore avremo due cavi, uno destinato alla connessione PWM della ventola e uno 5V ARGB, per tutti i vari effetti da poter gestire con i software proprietari delle nostre schede madri. Il dissipatore ha un prezzo di circa 39.95 euro e una garanzia di due anni.