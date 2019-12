Accessori da gamer da regalare a Natale a prezzi contenuti

I giorni passano inesorabilmente e Natale è sempre più alle porte, siamo sicuri non saranno in pochi quelli che sono ancora alle prese con i regali dell’ultimo minuto. Così abbiamo deciso di accorrere in vostro aiuto consigliandovi degli accessori che riteniamo possano essere buone occasioni da cogliere al volo da poter regalare ad amici e parenti, o – perché no? – anche a voi stessi, in fondo Natale è sempre un’ottima scusa per un auto regalo!

Razer DeathAdder Elite

Il marchio lo conosciamo tutti, non c’è bisogno di presentazioni, e il prodotto che vi consigliamo è un grande classico, stiamo parlando del Razer DeathAdder nella versione Elite. In questo periodo il DeathAdder Elite è su Amazon ad un prezzo davvero stracciato, difficilmente sarà possibile trovare di meglio al prezzo di 34,99 euro. Qualità costruttiva, ottimo sensore ottico fino a 16.000 DPI, tasti coprogettati con Omron, cavo telato. Volete altro? Ah sì, è un dispostivo Razer Chroma quindi niente paura, potrete anche sincronizzarlo con il vostro albero di Natale!

»Acquista Razer DeathAdder Elite

HyperX Cloud Stinger

Le vostre cuffie si sono rotte o siete stanchi del vostro partner in game che utilizza lo scadente microfono integrato del suo notebook durante le sessioni di gioco? Abbiamo la soluzione che fa per voi, o meglio, LE soluzioni. Sempre su Amazon troverete in vendita a 35,49 euro la HyperX Cloud Stinger.

I punti forti? Leggerezza, buoni materiali, padiglioni ruotabili di 90 gradi (molto comodi per inserirle in uno zaino ad esempio), cuscinetti HyperX in memory foam, microfono con cancellazione del rumore con certificazioni TeamSpeak e Discord, compatibili con PC, console e dispositivi mobili grazie al jack audio da 3,5 mm. La qualità audio non è eccelsa ma neanche pessima, se siete degli audiofili non compratele, per tutti gli altri casi andranno più che bene. Dopotutto, per quella cifra bisogna anche sapersi accontentare.

» Acquista HyperX Cloud Stinger

Logitech G533

Se invece è un headset wireless quello che cercate, allora il consiglio è quello di dare un’occhiata alle Logitech G533. Queste cuffie offrono un’ottima qualità audio con il suono surround 7.1 DTS Headphone:X e i driver audio Pro-G. La tecnologia DTS Headphone:X riesce a simulare fedelmente il posizionamento di altoparlanti 7.1 e audio per ricreare gli effetti ambientali dei giochi e l’audio posizionale così come progettati dai game designer. La struttura è resistente e allo stesso tempo leggera, per i padiglioni è stato utilizzato un tessuto tecnico traspirante e lavabile, il microfono è di ottima qualità ed hanno una batteria con una durata stimata di 15 ore. Il prezzo? Al momento è possibile trovarle in offerta su Amazon a 89,99 euro.

» Acquista Logitech G533

Zaino Omen by HP e Samsonite Qibyte

Passiamo ora agli zaini, in particolare ve ne presentiamo due, uno per notebook fino a 17,3” e l’altro per notebook fino a 15,6”. Il primo è un prodotto Omen by HP, si distingue per le linee sobrie, forma rettangolare con angoli smussati, grande capienza, tante tasche. L’organizzazione interna ci è piaciuta parecchio, ci sono tasche di varie dimensioni e quelle dedicate ad uno specifico compito sono addirittura etichettate, c’è anche un pratico aggancio per le cuffie! Gli spallacci e il pannello posteriore sono imbottiti per maggiore comfort durante l’utilizzo. Il prezzo è di 39,99 euro la colorazione nera, la colorazione rossa costa 10 euro in meno, noi la preferiamo meno ma se volete risparmiare qualcosina in più….

L’altro zaino che vi proponiamo è il Samsonite Qibyte. È uno zaino casual, di buona qualità – soprattutto per le cerniere – e con un formato compatto. Magari qualcuno potrebbe sentire la mancanza delle tasche laterali porta bottiglie ma più di questo non gli si può imputare nulla. La tasca principale è organizzata internamente così come quella posteriore che ha due scompartimenti separati, uno per PC, l’altro per tablet. In uno scomparto frontale c’è un moschettone porta chiavi con elastico, nulla di trascendentale o miracoloso ma una piccola chicca che a noi è piaciuta parecchio. Disponibile in due colori, grigio antracite e blu, e in 3 dimensioni (per notebook da 14”, 15” o 17”). Il prezzo varia in base a colore e dimensione scelta. Il modello grigio da 15,6” ad esempio costa 48,74 euro.

» Acquista Zaino Omen by HP

» Acquista Samsonite Qibyte

Benq GL2580H e Samsung C24RG50

Volete fare un regalo “in grande”? Perché allora non un bel monitor! Su Amazon è possibile trovare il Benq GL2580H a 126,99 euro. Si tratta di un 24,5″ Full HD con pannello TN e una frequenza di aggiornamento a 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms GTG ed un comodo sistema di gestione dei cavi integrato nella base di supporto del monitor. Una buona soluzione per chi non ha voglia di investire grandi cifre per l’acquisto di un monitor.

Passiamo a un secondo modello. Se anche per voi la Terra non è piatta, allora non deve esserlo neanche il monitor: il Samsung C24RG50 allora è quello che fa per voi. Un monitor curvo da 24” Full HD con 144Hz di frequenza e tempi di risposta a 4 ms e compatibile con AMD Freesync. È un monitor che, in questa sua versione più basilare, offre comunque un ottimo compromesso tra qualità e prezzo, che è 156,99 euro. È disponibile in altre versioni, da 24” o 27” con pannelli diversi, tempi di risposta più bassi e frequenze di aggiornamento più alte, ovviamente in quel caso il prezzo lievita.

» Acquista Benq GL2580H

» Acquista Samsung C24RG50

Sedie Dowinx e Songmics

Infine abbiamo pensato di proporvi una sedia, una di quelle con schienale alto, comoda, con braccioli imbottiti, cuscino lombare, poggiatesta, reclinabile e con poggiapiedi a scomparsa. Pacchetto completo! Non manca nulla. Sì, è vero, ce ne sono tantissime e ci sembrano tutte uguali ed è difficile scegliere tra così tante opzioni.

Noi vi proponiamo quella prodotta da Dowinx, tra l’altro usufruisce del servizio Amazon Prime, quindi la riceverete in tempo per Natale. Il prezzo è di 179,99 euro, una bella cifra, ma se volete il pacchetto completo…

Chi invece non vuole spendere cifre esorbitanti può invece deviare su una più economica Songmics. Più essenziale, senza cuscino lombare o poggiapiedi a scomparsa, meno accessoriata ma non per questo meno comoda. Il prezzo parte da 83,46 euro e può variare in base alla colorazione scelta.

E qui ci fermiamo, sperando di essere riusciti ad aiutare almeno qualcuno di voi in questo arduo compito che ogni anno si ripresenta. Buono shopping e buone feste!

» Acquista Dowinx

» Acquista Songmics

