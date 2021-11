Accessori ergonomici by MANHATTAN

Manhattan, consapevole dell’importanza di un ambiente di lavoro ergonomicamente ottimale ha concentrato la sua attenzione nella progettazione di una serie di accessori ergonomici utili a migliorare la postura per un maggiore comfort e produttività.

Tra gli strumenti indispensabili per mantenere una postura corretta quando si è seduti nella stessa postazione per lunghi periodi, Manhattan presenta due nuovi modelli di poggiapiedi ergonomici da scrivania che, posizionati sotto la scrivania, aiutano a tenere sollevate gambe e piedi, favorendo la circolazione sanguigna ed alleviando la tensione sulla schiena.

Il modello ICA-FR 181 è un poggiapiedi a bilanciere di piccole dimensioni (277 x 502 mm) dotato di una superficie strutturata che previene lo scivolamento dei piedi e grazie a una funzione oscillante consente di esercitare i piedi avanti e indietro, aiutando ad allungare caviglie e polpacci. Dal design reversibile, offre due differenti basi per consentire un movimento oscillatorio corto o lungo, riducendo così il dolore e l’affaticamento delle gambe.

Ideale anche per lo smart working è il modello ICA-FR 198, di dimensioni 300 x 380 x 80 mm è realizzato in acciaio e plastica con una superficie gommata per impedire ai piedi di scivolare. Questo poggiapiedi regolabile, ha un angolo d’inclinazione di +/-20° che permette di flettere la posizione con una semplice pressione dei piedi e grazie al fondo in gomma si mantiene saldamente al pavimento proteggendolo da eventuali graffi.

Un’altra importante opportunità di benessere sul posto di lavoro è rappresentata dai supporti per monitor da scrivania che Manhattan ha realizzato in due modelli, ideali per adattare lo schermo alla giusta altezza sia per gli occhi che per una corretta postura. Il modello ICA-LCD G97MH è un supporto per doppio monitor con molla a gas che permette di regolare l’altezza con un solo tocco. Realizzato in robusta struttura di acciaio e alluminio è dotato di due bracci regolabili con inclinazione ±35°, rotazione orizzontale ±90° e rotazione totale ±180° con una capacità di peso fino a 8 kg per braccio. Inoltre, si adatta facilmente a qualsiasi schermo da 17 a 32″, sia piatto che curvo, grazie all’universale attacco VESA da 75×75 e 100×100.

Il modello ICA-LCD NTB136 è un supporto con doppio braccio costituito da un attacco per monitor da 13-32” e da un vassoio porta-notebook con una capacità massima di 8 kg ciascuno. Realizzato in robusta struttura di acciaio e dotato di attacco VESA 75×75 e 100×100, è in grado di soddisfare tutti i requisiti ergonomici grazie alla possibilità di inclinazione di +90°/-35°, rotazione di 180° e di regolazione dell’altezza del monitor lungo il palo di supporto di 800 mm.

Questa soluzione 2-in-1 consente poi, grazie alla mensola incorporata, di appoggiare un notebook da 10 fino a 18” ottimizzando il piano di lavoro e creando così una configurazione con doppio monitor. E’ dotato di morsetto a C e di un sistema di gestione cavi che consentono un’installazione rapida e ordinata sulla scrivania.

Per chi invece lavora esclusivamente con notebook, laptop o tablet, Manhattan ha sviluppato il modello ICA-NTB 129, un nuovo supporto regolabile per laptop da 10 a 15.6″ e tablet fino a un massimo di 5 kg che consente di rialzare il dispositivo con cinque inclinazioni ergonomiche per permettere una posizione ottimale e ridurre l’affaticamento agli occhi e al collo. Portatile, compatto e leggero, di dimensioni 225 x 225 x 35 mm, si piega facilmente ed è ideale per creare una postazione di lavoro mobile sollevata ovunque sia necessario. Inoltre, il suo design ventilato incrementa il flusso d’aria e mantiene il laptop fresco prevenendone il surriscaldamento.

Tutti gli accessori ergonomici firmati Manhattan sono stati progettati per soddisfare le esigenze di comfort durante il lavoro alla scrivania e migliorare la produttività ed il benessere di chiunque li utilizzi.