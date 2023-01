Le novità di Acer per il 2023 riguardano anche i prodotti che fanno uso di ChromeOS, l’azienda ha da poco presentato tre nuovi dispositivi, tra cui i nuovi mini PC Chromebox CXI5 e Chromebox Enterprise CXI5, insieme al monitor desktop Add-in-One 24: quest’ultimo è uno schermo FHD da 24 pollici modulare che funge come dock per i nuovi Chromebook, permettendo di lavorare più comodamente in una postazione fissa.

Chromebox CXI5 e Chromebox Enterprise CXI5

Chromebox CXI5 e Enterprise CXI5 sono dotati di processori Intel Core i7 di 12° generazione, offrendo prestazioni più che adeguate per tutti i tipi di attività quotidiane. Hanno un design compatto che gli consente di essere posizionati facilmente ovunque, supportando anche il kit VESA per il montaggio dietro a un monitor. Possiedono la certificazione Intel vPro, soddisfando tutti i più elevati standard per quanto riguarda efficienza, prestazioni e sicurezza in ambito aziendale.

Chromebox Enterprise CXI5 beneficia anche di Chrome Enterprise Upgrade, la versione di ChromeOS pensata per le aziende con strumenti per la gestione, funzioni di sicurezza integrate e accesso a un’ampia gamma di applicazioni per la produttività. Chrome Enterprise offre supporto amministrativo IT 24/7, oltre a regolari aggiornamenti di sicurezza eseguiti in background, al fine di ridurre al minimo le interruzioni e i tempi di inattività per i dipendenti.

Fonte: Acer

Tutti e due i modelli dispongono di quattro porte USB 3.2 Gen 2 Tipo A e due porte USB 4 Gen 3 Tipo C. La porta USB Tipo C full-function, insieme alle due porte HDMI 2.1, consentono il collegamento con fino a 4 monitor esterni. Per la rete sono infine presenti una porta Ethernet RJ45 2.5G e il WiFi 6E di Intel.

I nuovi Acer Chromebook CXI5 e Enterprise CXI5 saranno disponibili in Italia da marzo a partire da 349€ (tasse escluse).

Acer Add-In-One 24

Add-in-One 24 è un nuovo monitor modulare, pensato per ospitare un Chromebox CXI5 o Enterprise CXI5 attraverso la dock presente nella parte posteriore. Ciò permette di assemblare velocemente una postazione fissa, facile da riparare o smontare quando necessario. Lo schermo ha una dimensione di 24 pollici e una risoluzione 1080p. Ha una webcam grandangolare da 5 MP di 115 gradi, due microfoni e due altoparlanti integrati da 4 W, oltre a molteplici funzionalità per la riduzione del rumore sia audio che video, pensati specificatamente per le comunicazioni in videoconferenza. La webcam è inoltre dotata di otturatore fisico, utile a prevenire l’acquisizione delle immagini in caso di accesso non autorizzato.

Fonte: Acer

Il pannello è di tipo IPS e beneficia di cornici strette, per aumentare il rapporto schermo-scocca, può essere anche inclinato da -5 a 25 gradi, in base alla posizione più ottimale preferita dall’utente. Lo schermo supporta opzionalmente anche il touchscreen ed è presente un rivestimento anti-riflesso, che consente una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. Al fine di prevenire manomissioni, i Chromebook sono inoltre fissati attraverso delle viti speciali che richiedono l’uso di chiavi specifiche per lo smontaggio.

Acer Add-In-One 24 sarà acquistabile in Italia dal mese di marzo con un prezzo di partenza di 799€.