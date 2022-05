Tramite un comunicato stampa, Acer ha annunciato nuovi modelli dei suoi notebook professionali TravelMate P4, TravelMate Spin P4 e TravelMate P2. Questi computer portatili sono progettati per offrire elevate prestazioni lungo l’intera giornata lavorativa, maggiore sicurezza, connettività avanzata e una solidità garantita dalla conformità a specifiche militari. Un lettore biometrico di impronte digitali SecureBio e una telecamera IR con otturatore meccanico supportano Windows Hello nell’offrire un accesso sicuro e tutti i modelli sono dotati di WiFi 6 per una connettività avanzata, oltre che di supporto LTE opzionale per chi lavora in mobilità e necessita di una connettività immediata alle reti locali.

Photo Credit: Acer

Photo Credit: Acer

Acer TravelMate P4 e TravelMate Spin P4

I laptop TravelMate P4 da 14 e 16 pollici e TravelMate Spin P4 da 14 pollici sono disponibili con processori Intel Core i7 vPro di dodicesima generazione o AMD Ryzen 7 PRO. Il display IPS WUXGA (1920 x 1200) con cornici sottili offre un rapporto screen-to-body fino all’86%, mentre il rapporto di aspetto di 16:10 massimizza ulteriormente l’uso dello spazio disponibile sullo schermo. Tutti i modelli TravelMate P4 e TravelMate P4 Spin offrono un’esperienza di videoconferencing di alta qualità grazie ai microfoni con riduzione del rumore basata su AI, ai quattro altoparlanti rivolti verso l’alto e all’audio DTS integrato per una qualità superiore e un audio privo di distorsioni.

Acer TravelMate P2

Acer TravelMate P2 presenta una cerniera a 180 gradi ed è disponibile nelle versioni da 14 e 15,6 pollici con i più recenti processori Intel Core i7 vPro di dodicesima generazione. Lo chassis del dispositivo è interamente realizzato i materiali PCR (Post-Consumer Recycled) mentre il touchpad OceanGlass è costruito con materiali plastici Ocean Bound con texture UV che restituiscono al tatto una sensazione simile al vetro.

Prezzi e disponibilità