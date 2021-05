Acer lancia Swift X e presenta un notebook eco-sostenibile

Oggi Acer ha presentato il nuovo Swift X, un notebook sottile e leggero che si aggiunge alla linea Swift dell’azienda. Tra gli altri annunci di Acer, sono stati presentati anche due nuovi portatili della serie TravelMate P6, progettata per i professionisti, e il notebook eco-sostenibile Aspire Vero realizzato in plastica riciclata per impattare il meno possibile sull’ambiente.

Acer Swift X

Swift X (SFX14-41G) è il nuovo notebook della linea Swift di Acer, caratterizzata dal design sottile e leggero. È dotato di scheda grafica per laptop NVIDIA GeForce RTX 3050, processore AMD Ryzen 7 5800U e 16GB di memoria RAM. Si tratta del primo notebook della serie a montare una scheda video discreta: nonostante ciò, pesa solo 1,39kg. A completare le specifiche troviamo fino a 2TB di SSD e una batteria da 59W con ricarica rapida e un’autonomia dichiarata fino a 17 ore.

Il display è un 14 pollici FHD IPS con luminosità di 300 nits e copertura del colore del 100% della scala sRGB e tecnologia Acer BlueLightShield per non affaticare gli occhi. Acer Swift X è dotato di una vasta gamma di porte, tra cui USB Type-C per trasferire i dati con rapidità, connettere un monitor esterno o ricaricare la batteria. Il notebook è equipaggiato con Wi-Fi 6 ed è provvisto di sensore delle impronte digitali per accedere il modo più sicuro e veloce.

Acer TravelMate P6 e TravelMate Spin P6

Acer ha presentato anche due nuovi notebook della serie TravelMate P6, dedicata ai professionisti che necessitano di un dispositivo performante e portatile: TravelMate P6 (TMP614RN-52) e TravelMate Spin P6 (TMP614-52). Entrambi sono dotati dei recenti processori Intel Core i7 vPro di 11a generazione, abbinati a fino a 32GB di memoria RAM DDR4x e un SSD PCIe Gen3 x4 con tecnologia NVMe da 1TB. La batteria assicura, invece, assicura fino a 20 ore di autonomia.

Il display dei due notebook è un FHD+ IPS da 14”, con aspect ratio di 16:10 e copertura della gamma sRGB del 100%. Il nuovo Acer TravelMate Spin P6 offre la possibilità di avere un display touch Corning Gorilla Glass che può essere ruotato di 360 gradi per l’utilizzo in modalità presentazione, tablet, notebook e tenda. Presente anche una Acer Active Stylus agganciabile che funziona con Windows Ink per catturare note e disegnare.

Entrambi hanno un telaio in lega di magnesio-alluminio, che risulta resistente e leggero. Il peso, infatti, è compreso tra 1kg e 1.1kg. I notebook sono inoltre conformi agli standard militari americani, quindi possono sostenere cadute o urti accidentali.

Sono dotati di Windows 10 Pro, lettore di impronte digitali e webcam IR. Un chip TPM (Trusted Platform Module) 2.0 integrato e la tecnologia Intel® Active Management della piattaforma Intel vPro facilitano l’autenticazione sicura e salvaguardano i dati aziendali. A completare la scheda tecnica troviamo Wi-Fi 6 e connettività 5G abilitata tramite eSim/USim opzionale. Inoltre sono presenti molte porte tra cui quelle USB 3.2 Gen 2 Type-C Thunderbolt 4, una porta per scheda MicroSD e un chip NFC.

Router mobile Acer Connect M5 5G

Il router Acer Connect M5 5G è un dispositivo portatile dotato di connessione 5G e pesa solo 200 grammi. Integra il Wi-Fi 6 (802.11ax) che consente di connettere contemporaneamente a internet fino a 32 dispositivi differenti. È dotato anche di una porta Gigabit LAN per una maggiore stabilità di connessione. Il router portatile ha una batteria integrata a lunga durata e una porta USB di tipo C per la ricarica.

Acer Aspire Vero

Acer ha annunciato di aver aderito all’iniziativa RE100, con l’impegno di raggiungere il 100% di utilizzo di energia rinnovabile entro il 2035. L’azienda conferma il suo impegno nell’affrontare le sfide ambientali anche attraverso il supporto della piattaforma “Earthion”, che racchiude le azioni a favore dell’ambiente portate avanti dai dipendenti e dai partner e dagli utenti di Acer. Il primo prodotto presentato all’interno della piattaforma Earthion è l’Acer Aspire Vero.

Si tratta di un notebook eco-sostenibile, realizzato in plastica riciclata post-consumo (PCR). Anche il packaging è sostenibile: la scatola è realizzata in carta riciclata e viene utilizzato un inchiostro di soia. La sostenibilità del notebook non ha messo in secondo piano le sue performance: è dotato di processore Intel Core di 11a generazione con scheda grafica Intel Iris Xe e spazio di archiviazione SSD M.2 fino a 1TB. Il notebook è inoltre dotato di Intel Wi- Fi 6 (Gig +), una porta USB Type-C, due porte USB 3.2 e una porta HDMI 2.0 per l’uscita video.

Prezzi e disponibilità