I notebook sono sempre più diffusi nelle nostre case e spesso vengono acquistati al posto di un classico desktop, preferendoli per la loro portabilità e per la possibilità di poterli usare in tutti gli ambienti della casa, oltre che a scuola e in viaggio.

In molti casi non si vuole spendere tanto, quindi si cercano computer portatili economici, che non costino più di 500/600 euro, ma che siano comunque capaci di offrire tutto quello di cui si ha bisogno. Un ottimo esempio di notebook di questo tipo è l’Acer Aspire 3 con processore AMD Ryzen 5 7520U, in grado di gestire tutte le attività quotidiane e sempre pronto all’uso.





Punto di forza del portatile è senza dubbio il processore AMD Ryzen 5 7520U, una soluzione dotata di 4 core e 8 thread che raggiunge una frequenza massima di 4,3GHz e che permette di operare in multitasking senza problemi, assicurando la massima produttività in tutte le situazioni, dalla navigazione con molte finestre del browser alla gestione di più documenti in contemporanea, scenari in cui ci si ritrova molto spesso specialmente se si usa il notebook per studiare, oltre che per svago.

Proprio a proposito di svago, grazie alla grafica integrata con 2 CU che operano a 1900MHz, l’AMD Ryzen 5 7520U vi permette anche di rilassarvi giocando a qualche titolo leggero, come i famosi CS:GO e League of Legends, oltre che di guardare film e serie TV in streaming sui vari servizi online senza alcuna difficoltà. I contenuti sono riprodotti su uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, ottimo per un uso di questo tipo.

Le prestazioni sono assicurate da un sistema di raffreddamento migliorato, che riesce a tenere a bada il Ryzen 5 7520U in maniera efficace, grazie anche a una ventola il 78% più grande.

Il processore poi ha un TDP di soli 15 watt, che si traduce in un’ottima efficienza, a beneficio dell’autonomia: nel benchmark di PCMark 10 la batteria da 40Wh assicura una durata di 14 ore, un risultato raggiunto solitamente da macchine ben più costose e che vi assicura la copertura dell’intera giornata senza che lo dobbiate mai collegare alla presa di corrente.

A dare manforte all’AMD Ryzen 5 7520U troviamo 8GB di RAM DDR5 a basso consumo a 5500MHz, un SSD PCIe 4.0 che garantisce una grande reattività e una dotazione porte completa, composta da due USB 3.2 Gen1 tipo A, una USB 3.2 Gen2 tipo C, un’uscita HDM 2.1 e un connettore combo jack da 3,5mm per cuffie e microfono. Non manca la connettività di ultima generazione grazie al supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Il tutto è racchiuso in uno spessore di 18,9 mm, per un peso complessivo di 1,78kg; caratteristiche che rendono il notebook davvero portatile, senza farlo pesare troppo all’interno dello zaino.

Chi dovrebbe acquistare questo notebook? L’Acer Aspire 3 è un’ottima soluzione per chi studia o per chi fa un lavoro d’ufficio, grazie alla capacità di gestire molte schede del browser o file aperti in contemporanea, ma è adatto anche a chi cerca semplicemente un computer portatile da usare a casa, per navigare in rete, gestire la posta elettronica e i documenti, organizzare le proprie foto e guardare streaming, il tutto sempre con la massima fluidità.

Acer Aspire 3 è disponibile nella configurazione con AMD Ryzen 5 7520U, 8GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4.0 da 512GB presso la catena di negozi Euronics: trovate maggiori dettagli a questo link.