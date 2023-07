Se non volete aspettare il Prime Day, che inizierà ufficialmente tra poche ore, per acquistare un ottimo notebook per lo studio e beneficiare di uno sconto paragonabile a quelli che potrete trovare da domani su molti altri prodotti simili, vi consigliamo di prendervi un momento per valutare l’Acer Chromebook Spin 314, disponibile a soli 299,00€.

Il prezzo è estremamente vantaggioso e lo dimostra anche il fatto che negli ultimi 30 giorni il prezzo minimo registrato è stato di 386,88€. Se consideriamo poi il prezzo ufficiale del dispositivo, che è di 479,00€, si può apprezzare ancora di più l’offerta attuale. Va notato che l’Acer Chromebook Spin 314 non è uno dei soliti Chromebook entry level, in quanto offre uno schermo touch e una cerniera pieghevole a 360°, che lo rendono un vero e proprio notebook convertibile e utilizzabile anche come tablet.

Con l’Acer Chromebook Spin 314, scoprirete un nuovo modo di utilizzare il PC, notando immediatamente una maggiore leggerezza e fluidità nell’apertura di programmi e finestre, una caratteristica che non sempre è garantita dalla controparte Windows. Questo è possibile grazie al sistema operativo Chrome OS, che è stato appositamente ottimizzato per offrire un’esperienza più fluida.

Inoltre, per ridurre al minimo l’uso di memoria fisica, Chrome OS consente di archiviare i file nel cloud anziché su uno storage locale. A tal proposito, Google offre gratuitamente per 1 anno l’abbonamento a Google One, che include 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud. Questo vi offre una maggiore sicurezza nel caso di perdita dei vostri documenti o di tentativi di furto da parte di malintenzionati.

La batteria dell’Acer Chromebook Spin 314 vi permette di lavorare per un’intera giornata senza dover continuamente cercare una presa di corrente. Con un utilizzo per ufficio e studio, potrete raggiungere fino a 10 ore di autonomia, consentendovi di portare il dispositivo con voi senza preoccuparvi di rimanere senza energia. In sintesi, sia che siate connessi o offline, navigando sul web o utilizzando le numerose app disponibili su Google Play Store, Chrome OS vi consente di svolgere tutte le attività desiderate in modo semplice, leggero e intuitivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili e, soprattutto, se questo dispositivo sarà disponibile a questo prezzo anche nel corso del Prime Day dell’11 e 12 luglio.

