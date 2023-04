Come saprete, con l’avvicinarsi di eventi come la Pasqua, è più facile acquistare prodotti a un prezzo più conveniente del solito, grazie a promozioni dedicate, seppur spesso con scadenze brevi. È il caso di Acer che, tramite il suo store online, mette a disposizione sconti importanti proprio in questo periodo pasquale, con risparmi fino al 30% e scadenza fissata al 12 aprile.

Le offerte proposte da Acer coprono l’intero catalogo del produttore, che si contraddistingue per qualità e affidabilità, a prescindere che si tratti di monitor, PC pre-assemblati, notebook o periferiche. Insomma, un’occasione per risparmiare su prodotti importanti senza rinunciare alla qualità.

Visto che tra le migliori offerte spiccano proprio una serie di prodotti di un certo calibro, vi suggeriamo di approfittarne per acquistare l’Acer TravelMate P6. Non si tratta di un notebook da gaming, né di un Chromebook, bensì di un portatile da ufficio per uso business, come dimostra il rapporto dello schermo di 16:10 (che aumenta la risoluzione in verticale rispetto al classico 16:9), la lunga autonomia e la funzione PrivacyPanel, che impedisce ad altri di sbirciare lo schermo dai lati.

Un portatile che, nella configurazione proposta in sconto, vede la presenza di un Core i5-1135G7, 16 GB di RAM LPDDR4X, 1TB di SSD e di una scheda video integrata Intel Iris Xe Graphics per la gestione video, vale la bellezza di 1.499,00€, cifra sulla quale potete risparmiare ben 500,00€, grazie allo sconto che riceverete dopo aver aggiunto questo notebook al carrello. Difficile, se non impossibile, riuscire ad acquistarlo a un prezzo più basso, ed ecco perché abbiamo deciso di proporvelo, ma lo stesso vale per tanti altri prodotti a marchio Acer presenti in questa iniziativa.

Se 999,00€ vi sembrano tanti per un notebook da ufficio, per l’Acer TravelMate P6 non lo sono affatto, poiché parliamo di un portatile due volte più resistente del normale alluminio. Nonostante ciò, pesa il 20% in meno ed è certificato MIL-STD-810, uno standard che definisce le condizioni ambientali (molto severe) che un prodotto deve essere in grado di sopportare. A giustificare il prezzo vi è poi l’ampia dotazione di porte, tra cui la Thunderbolt 4 e MicroSD, per non citare poi del lettore NFC con cui condividere facilmente i contenuti o effettuare pagamenti. Un notebook pensato quindi per un pubblico ben preciso. Se siete tra questi, allora non lasciatevelo scappare, visto che l’offerta terminerà qualora si esauriranno le scorte.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Acer dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Per concludere, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

