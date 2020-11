Acer ConceptD 300, un desktop per l’ufficio da mettere in mostra

È arrivato nel nostro ufficio un pacco da parte di Acer. Al suo interno era contenuto ConceptD 300, un desktop pensato per gli studi di progettazione, grafica, design e in pratica tutti i professionisti che hanno bisogno di grande potenza ma che non vogliono affidarsi a un classico, rumoroso ed enorme “cassone nero” come quello su cui hanno dovuto contare fino a questo momento.

Acer ConceptD è una gamma di prodotti che cerca di risolvere l’esigenza di avere una macchina prestante, in grado di tenere testa ai carichi di lavoro moderni, mentre allo stesso tempo occupa poco spazio sulla scrivania ed è il meno rumorosa possibile. Con un design che vorrete assolutamente mettere in mostra, Acer attira l’attenzione prima con una bellissima estetica per poi convincere con delle componenti interne di alto livello.

Il modello di Acer ConceptD da noi ricevuto in prova è nello specifico il CT300-51A. Dotato di un case molto compatto da soli 18L, a prima vista colpisce per il suo design moderno. Nella parte alta del case è presente una copertura con effetto legno che bene si abbina alla colorazione bianca dello chassis.

Il frontale è dominato da un pannello nero che comprende una griglia di aerazione e l’I/O frontale. Una seconda griglia sul lato sinistro permette il passaggio dell’aria necessaria a raffreddare le potenti componenti, mentre sul retro sono visibili le aperture da cui viene espulsa l’aria calda oltre al pannello I/O della scheda madre e le uscite della scheda video.

Nella parte posteriore del PC si ha accesso alla porta di rete, ai tre classici jack audio e a 6 porte USB Tipo-A. Il pannello frontale comprende invece una porta USB Tipo-A, una USB Tipo-C, un lettore di schede SD e due jack per cuffie e microfono, posizionati in verticale sotto il tasto di accensione.

Acer ha pensato il design dei propri ConceptD per essere elegante e non dover essere nascosto, il PC diventa parte dell’arredamento moderno della stanza in cui è posizionato.

Oltre all’estetica del computer, Acer ha lavorato sodo per mantenere la rumorosità della macchina al livello più basso possibile. Ciò è utile se si ha la necessità di utilizzare più PC di questo tipo in un ufficio e non si vuole che siano fonte di disturbo. Acer ConceptD è studiato per mantenere un livello di rumorosità inferiore ai 40dBA, quello che l’azienda afferma sia l’equivalente di una sala di lettura in biblioteca.

Detto ciò non aspettatevi che ConceptD 300 abbia componentistica di basso profilo per riuscire ad essere così silenzioso nonostante il design compatto. La versione che abbiamo ricevuto monta una CPU Intel Core i7-10700 (non K) ben 64GB di RAM di tipo DDR4-2666 e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Grazie a queste caratteristiche Acer ConceptD è pronto anche ad affrontare operazioni di video editing, CAD e modellazione 3D.

I professionisti, oltre a necessitare di molta potenza, spesso richiedono anche un grande spazio di archiviazione dove poter salvare i file su cui stanno lavorando. Acer ha pensato anche a questo, includendo una SSD da 1TB di tipo M.2 e ben due HDD con rispettivamente 1TB e 2TB di spazio a disposizione ciascuno.

Non basta? Grazie alla porta Gigabit Ethernet è possibile collegarsi ai dispositivi di archiviazione in rete oppure si può contare sulle porte USB 3.2 con una velocità di trasferimento fino a 10 Gbps per il trasferimento dei dati su dispositivi esterni. Per ridurre il più possibile la necessità di collegare cavi fastidiosi ed ingombranti è stato incluso un chip wireless compatibile con lo standard Wi-Fi 6.

Acer ConceptD 300 viene spedito con un mouse e una tastiera a membrana, entrambi USB. I professionisti più esigenti probabilmente preferiranno utilizzare prodotti di terze parti con cui si trovano più comodi a lavorare, tuttavia è comunque bello sapere che il PC ha necessità di solo un monito per poter funzionare appena rimosso dalla scatola.

Purtroppo il nostro tempo in compagnia di questo tanto elegante quanto potente Acer ConceptD non è stato sufficiente per sottoporlo alla nostra intera procedura di test per una recensione completa, ad ogni modo nel periodo che il PC è rimasto in ufficio si è sempre rivelato affidabile e prestante.

Sicuramente si tratta di un prodotto che ha molti assi nella propria manica, di certo troverà il proprio spazio sulle scrivanie di professionisti ed appassionati in cerca di un PC capace ma anche piacevole alla vista.