La Giornata della Terra, che si celebra ogni anno il 22 aprile, rappresenta l’occasione perfetta per porsi degli obiettivi incentrati sulla sostenibilità e il rispetto del nostro pianeta. In particolare, a mettersi in gioco quest’anno è Acer, che ha proposto sconti fino a 1000,00€ su una selezione di prodotti, impegnandosi a piantare alberi per ogni ordine!

Nel catalogo dedicato alle “Offerte Green” troverete, infatti, un vasto assortimento di notebook e PC Desktop disponibili a prezzi stracciati, ma non solo. Utilizzando il codice voucher “EARTHDAY5” otterrete il 5% di sconto aggiuntivo, risparmiando così ancor di più sui vostri acquisti.

Insomma, non solo potrete acquistare un ottimo computer per il lavoro, lo studio o il gaming a un prezzo veramente conveniente, ma facendolo aiuterete anche il pianeta. Come abbiamo accennato, Asus si impegnerà, infatti, a donare un albero a One Tree Planted per ogni ordine, contribuendo così alla riforestazione globale.

Tra i prodotti in sconto più interessanti vi è senza dubbio la workstation ConceptD 5, in ribasso a soli 1.499,00€ anziché 2.499,00€. Ideata appositamente per i creator, è dotata del processore Intel Core i7 di 12a generazione e della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 che vi permetteranno di utilizzare in modo fluido anche i programmi di grafica e video editing più pesanti, dando vita ai vostri progetti migliori.

Che voi siate degli animatori, degli sviluppatori o dei designer CAD, potrete sfruttare la piattaforma di progettazione NVIDIA Omniverse, la quale potenzierà le app 3D e i flussi di lavoro creativi. Tutte le vostre risorse, librerie e strumenti saranno, dunque, racchiusi in un unico luogo, permettendovi di ottimizzare il lavoro ed esplorare rapidamente le vostre idee.

Il magnifico display OLED da 16″, certificato Pantone e con risoluzione WQUXGA (3840 x 2400) vi permetterà di ammirare immagini incredibilmente nitide e realistiche, con colori precisi al 100%. Inoltre, grazie al formato 16:10 del pannello e ai bordi sottili del ConceptD 5 potrete immergervi pienamente nei contenuti che state realizzando, offrendovi un’area di visualizzazione più ampia.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei prodotti Acer in super sconto in occasione della Giornata della Terra, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che termineranno a breve!

NB: Vi ricordiamo di inserire il codice “EARTHDAY5” al carrello per ottenere il 5% di sconto extra sui vostri ordini.

