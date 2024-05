Acer: fino a 300€ di sconti per festeggiare l'anno degli sport

È il momento di una nuova promozione sull'Acer Store, valida fino al 17 giugno o fino a esaurimento scorte, il che significa che alcuni prodotti potrebbero terminare prima di questa data. La promozione, firmata Acer, è particolarmente interessante per chi si occupa di hardware, spaziando dalle periferiche ai PC completi e pronti all'uso. Questa iniziativa, chiamata "Year of Sports," include una serie di PC mai scontati prima, essendo modelli di recente introduzione sul mercato. Gli sconti possono arrivare fino a 300€, ma in alcuni casi si possono trovare riduzioni di prezzo ancora più consistenti, rendendo la promozione ancor più vantaggiosa di quanto sembri.

Acer Year of Sports, perché approfittarne?

Nonostante l'uscita di una nuova promozione a pochi giorni dalla conclusione della precedente, questa iniziativa offre molto di più, presentando una serie di PC mai visti prima in offerta. Tra questi spicca il Predator Orion X, un PC desktop da gaming che non si può semplicemente definire potente, grazie ai numerosi dettagli estetici che lo rendono unico. Come ci si può aspettare per un prodotto tecnologico di questo livello, il prezzo è elevato. Tuttavia, con uno sconto attuale di 500€, diventa più accessibile, anche se il costo rimane comunque di 3.999€.

Come detto, il Predator Orion X unisce potenza e praticità in un design futuristico. L'interno del case è suddiviso in zone per CPU, VGA, circolazione dell'aria e dissipatore a liquido AIO, facilitando aggiornamenti e manutenzioni. Il supporto per cuffie a forma di arto meccanico aggiunge un tocco di stile e praticità, mentre il coperchio anteriore magnetico rimovibile consente un accesso rapido al sistema. La GPU GeForce RTX 4090, con il suo sistema di raffreddamento a liquido su misura, mantiene il PC fresco, efficiente e silenzioso anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, il dissipatore a liquido AIO da 240 mm, con due ventole da 120 mm, assicura prestazioni di raffreddamento ottimali per un’esperienza di gioco eccellente.

L'accessibilità è al top con le porte anteriori del Predator Orion X, che includono una porta USB 3.2 Gen1 Type-C, una porta Gen1 Type-A, un microfono e un jack audio. Le porte posteriori offrono una connettività avanzata con una porta USB 3.2 Gen2x2 Type-C, tre porte USB 3.2 Gen2 Type-A1 e una porta RJ45, garantendo prestazioni elevate in ogni situazione. Nonostante la scocca compatta da 15,4 litri, il design ispirato alle navicelle spaziali non solo offre prestazioni eccezionali di raffreddamento, ma cattura anche l'attenzione con un look futuristico.

