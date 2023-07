Vorreste cambiare il vostro notebook ma non avete un grande budget a disposizione? in questo caso dovreste sfruttare i Cyber Deals di luglio, disponibili su Yeppon e attivi su numerosi prodotti a marchio Acer. Al momento, infatti, potrete portare a casa il modello perfetto per voi, con sconti che toccano anche i 500 Euro!

Le opzioni a vostra disposizione sono moltissime: dalle più economiche fino ai top di gamma, dai prodotti perfetti per il gaming fino a quelli ideali per lo studio. Trattandosi di una promozione non solo molto valida ma anche attiva solo fino al 27 luglio, vi consigliamo di portare a termine i vostri acquisti quanto prima!

Tra i portatili davvero imperdibile, c’è indubbiamente l’Acer Aspire 7 disponibile ad appena 799,00€ invece di 1.199,00€! Aspire 7 è la soluzione perfetta per un’esperienza di lavoro e intrattenimento straordinaria, grazie ai processori Intel Core di 12a generazione e alla potente scheda grafica GeForce RTX Serie 30. L’efficienza è portata ai massimi livelli, il raffreddamento è ottimizzato e la connettività è senza limiti!

Potrete utilizzare qualsiasi applicazione con la velocità potenziata del DDR4 da 32 Gb1 e i doppi SSD da 2 TB. La potente NVIDIA RTX 3050 Ti, inoltre, vi permetterà di sperimentare l’AI e l’coinvolgimento in modo straordinario, grazie al potere di Ampere, con nuovi RT Core, Tensor Core e multiprocessori di streaming.

La tastiera con presa d’aria contribuisce a migliorare le prestazioni termiche, espellendo fino al 10% in più di calore rispetto a una tastiera standard. E se desiderate prestazioni extra, potrete regolare la ventola per ottenere la massima produttività.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

