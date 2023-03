Per festeggiare il suo compleanno, lo store Acer ha deciso di rilasciare sconti sull’intero catalogo, coinvolgendo computer portatili, desktop, monitor e qualsiasi altro dispositivo tecnologico prodotto dall’azienda con sede a Taipei. Un buon momento dunque per fare acquisti tech, ma occhio a indugiare, perché la promozione terminerà il 15 marzo o addirittura prima qualora si esaurissero le scorte.

I tagli di prezzo arrivano fino a 500€ e non vengono applicati soltanto ai prodotti più costosi, come di solito avviene con promozioni simili, pertanto avrete modo di risparmiare cifre importanti anche su prodotti di fascia media. Non è detto comunque che dobbiate per forza valutare i prodotti con lo sconto massimo per risparmiare, dato che ci sono articoli come il monitor Predator X25 che, con uno sconto inferiore, permettono ugualmente di fare un ottimo affare.

Il monitor citato pocanzi, infatti, viene scontato di 150 euro al carrello, sufficienti per consentirvi di acquistarlo a 649,00€, che è un prezzo inferiore persino all’attuale offerta di Amazon. Ciò detto, Acer Predator X25 è un monitor che punta tantissimo sul refresh rate e sul tempo di risposta, proponendosi come uno dei migliori monitor in circolazione da questo punto di vista.

Il pannello di questo modello arriva infatti all’incredibile frequenza di 360Hz che, abbinata al tempo di risposta di 1 ms, assicura una fluidità d’immagine senza precedenti. Un monitor indicato quindi per i puristi del PC, che vogliono ottenere il massimo dai loro gameplay, rimanendo un passo avanti agli avversarsi, che magari si limitano a usare un monitor a frequenza minore.

Nonostante gran parte delle accortezze siano mirate alla velocità con cui lo schermo risponde agli input, Acer Predator X25 è anche un monitor estremamente preciso nel riprodurre i contenuti, con un rapporto Delta E inferiore a 1, che sta a significare appunto che siamo di fronte a un display che può essere usato anche per editing di foto e video, dove è richiesta la massima precisione dei colori.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Acer dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!