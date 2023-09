Se siete interessati a migliorare il vostro equipaggiamento tecnologico, potreste trovare interessante la nuova promozione di Acer. Fino al 28 settembre, sarà possibile approfittare di sconti vantaggiosi su una selezione di PC desktop e notebook, con la possibilità di risparmiare fino a 500€.

Tra i PC Acer selezionati e scontati, troverete modelli ideali sia per potenziare la vostra postazione di lavoro, sia per migliorare la vostra esperienza di gioco. Non mancano neanche computer entry level che, sebbene non godano dei massimi sconti, sono affidabili per le attività quotidiane di base, come quelle legate al Back to School. Le opportunità sono molte, ma vogliamo focalizzarci su un particolare modello: il notebook Acer Nitro 5 AN517-42.

Acer Nitro 5 AN517-42, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook Acer Nitro 5 AN517-42 è ideale per coloro che desiderano affidarsi a un portatile con processore AMD anziché Intel. Questa decisione va contro la tendenza prevalente nel mercato mobile, dove i processori Intel sono più diffusi. Tuttavia, ciò non significa che i processori Intel siano superiori; anzi, spesso i più recenti processori AMD offrono prestazioni migliori a parità di prezzo. Inoltre, se state cercando un portatile con uno schermo più grande del solito, il display da 17 pollici di questo Acer vi offrirà un’esperienza visiva più coinvolgente e spaziosa. Questa dimensione è particolarmente vantaggiosa non solo per chi con il portatile ci gioca, ma anche per chi lo utilizza per attività come la grafica, il video editing o il multitasking, dove lo spazio aggiuntivo può fare la differenza.

Ma passiamo al prezzo, che è ciò che rende questo notebook una delle migliori opportunità di questa promozione. Inizialmente proposto a 1.599,00€, grazie allo sconto massimo di 500,00€ applicato al carrello, potrete acquistarlo a soli 1.199,00€. È una cifra importante, come ci si aspetterebbe da un notebook gaming, ma è decisamente più vantaggiosa rispetto alla media. Infatti, oltre a una potente RTX 3060, questo notebook offre anche una tastiera retroilluminata RGB a più zone, un dettaglio da non sottovalutare, considerando che molti notebook gaming simili nel prezzo hanno solo una retroilluminazione a singolo colore.

Altre caratteristiche degne di nota di Acer Nitro 5 AN517-42 riguardano la presenza di 16 GB di RAM DDR5, uno schermo a 144 Hz e una connettività super veloce grazie a componenti come l’Intel Killer E2600 e al Wi-Fi 6E. Insomma, se cercavate un portatile con specifiche e prestazioni simili a un prezzo vantaggioso, questo Acer Nitro 5 AN517-42 rappresenta per voi l’occasione del momento, per questo vi lasciamo la pagina del prodotto dove potrete trovare maggiori informazioni.