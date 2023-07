Se state cercando un’affare imperdibile per acquistare un nuovo notebook gaming a poche settimane dal Prime Day, Acer ha qualcosa di interessante da offrire. Con la loro recente promozione, infatti, potrete ottenere fino a 500€ di sconto sul vostro prossimo acquisto relativo appunto a un portatile gaming.

Questa iniziativa si distingue dalle occasioni passate perché non si limita a riduzioni percentuali sul prezzo originale, ma offre anche la possibilità di ricevere prodotti gratuiti con l’acquisto di specifici notebook. Tra questi rientrano anche i modelli presentati all’inizio dell’anno, dotati di processori Intel di 13° generazione e schede video Nvidia RTX 40. Potrebbe interessarvi proprio uno di questi modelli, considerando che gli omaggi hanno un valore commerciale di diverse centinaia di euro.

A nostro avviso, il Predator Helios Neo 16 potrebbe fare al caso vostro, non solo perché abbiamo avuto la possibilità di recensirlo e verificare le prestazioni reali, ma anche perché viene offerto con un bundle molto interessante. Questo comprende uno zaino roll-top Predator, un paio di cuffie Predator Galea 350, un mouse Predator Cestus 310 e un mousepad Predator con taglia M, il tutto per un valore di 279,60€.

Lo zaino è progettato per il trasporto di notebook gaming e offre spazio sufficiente per questo Predator Helios Neo da 16″ e per eventuali accessori. Le cuffie sono dotate di audio surround virtuale, motivo per cui offrono un suono coinvolgente durante le sessioni di gioco, ma anche durante le altre attività multimediali. Il mouse è ergonomico e dotato di sensori precisi per garantire un controllo preciso durante il gameplay. Infine, il mousepad offre una superficie liscia e ampia per un movimento senza intoppi del mouse, con trame e colori che riprendono quelli dello zaino e del portatile.

Parlando del Predator Helios Neo 16, punto forte di questo bundle, il modello offerto da Acer è equipaggiato con un processore Intel Core i5-13500HX, 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. È importante sottolineare anche la presenza della nuovissima RTX 4050, i cui vantaggi software legati al DLSS3 permettono di godere del Ray Tracing su un dispositivo portatile di fascia media. Questa possibilità era quasi impensabile con la generazione precedente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

