Acer Flash Sale Weekend: 15% di sconto su tutti i prodotti!

Sconti folli sul portale Acer! Un’occasione a dir poco straordinaria per chiunque sia alla ricerca di un portatile ad altre prestazioni venduto a prezzi d’occasione: non c’è altro modo di descrivere l’ottima tornata di sconti di questa Acer Flash Sale Weekend che, per i prossimi 2 giorni, proporrà il 15% di sconto su praticamente l’intera offerta dell’azienda!

Notebook, desktop, monitor: l’intera offerta Acer è a vostra disposizione ad un prezzo eccezionale, rappresentando un’ottima occasione non solo per chi vuole approfittare di questo lungo periodo in casa per ricreare da zero la propria postazione di lavoro, ma anche per chi desidera un computer con cui giocare serenamente tutti i titoli dell’immediato futuro! Al solito, usufruire della promozione Acer è particolarmente semplice: non dovrete far altro, infatti, che selezionare il vostro prodotto preferito prodigandovi, prima di concludere l’acquisto, di inserire l’apposito codice sconto WEEKEND15, che dovrete inserire nel carrello al momento dell’acquisto.

Un’occasione di cui approfittare, perché tra i vari prodotti in sconto sono disponibili anche i notebook fascia alta dell’azienda come il bellissimo Predator Helios 300 con grafica Nvidia RTX 2070.Un notebook gaming in lega metallica e completamente illuminato da luci RGB, dotato di processore Intel Core i7 Hexa-Core da 2,60GHz, una veloce unità di archiviazione pcie nvme in raid 0 e memoria ddr4 a 2666 MHz fino a 32 gb, senza contare il supporto dell’ottima Nvidia RTX 2070 con ben 8GB di memoria dedicata! Un must per qualunque gamer ed originariamente venduto a ben 2.299,00€, oggi in sconto 1.954,15€ con uno sconto applicato di oltre 300€!

N.B. I prezzi che seguono sono quelli originali. Lo sconto sul prezzo, infatti, viene applicato nel carrello al momento dell’acquisto inserendo l’apposito coupon di sconto WEEKEND15. Prima di procedere al pagamento, assicurati di aver inserito il coupon.

