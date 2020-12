Acer Nitro 5, avvistato il prezzo del notebook con Ryzen 7 5800H e RTX 3080

Come vi abbiamo riferito qualche settimana fa, sembra che saranno commercializzati diversi modelli di notebook nel prossimo futuro che accoppieranno CPU AMD Ryzen serie 5000 a GPU di fascia alta. Ad esempio, Pinnacle, un distributore IT sudafricano, ha inserito nel proprio listino alcuni notebook da gaming ROG Zephyrus e Strix di Asus con processori Ryzen 5000.

Recentemente, presso un rivenditore tedesco, è stata avvistata una nuova variante del computer portatile Acer Nitro 5 con display da 17,3″ ed equipaggiata con il processore AMD Ryzen 7 5800H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080, il tutto proposto al prezzo di 1.950€. Le altre caratteristiche tecniche del dispositivo vedono la presenza di 32GB di memoria RAM DDR4-3200 e 1TB di SSD. Ricordiamo che la CPU Ryzen 7 5800H offre otto core e sedici thread e la sua frequenza operativa massima è di 3,20GHz, mentre la dotazione di cache L3 a bordo è pari a 16MB.

Oltre a questo modello, che punta ai videogiocatori più appassionati, è stata individuata anche una variante con scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 che mantiene lo stesso processore (Ryzen 7 5800H), ma con una minore dotazione di RAM e SSD.

Come evidenziato dai colleghi di VideoCardz, i processori AMD Ryzen serie 5000H dovrebbero essere presentati ufficialmente in occasione del CES 2021, mentre le specifiche complete della versione mobile della GeForce RTX 3080 rimangono al momento sconosciute.

Ricordiamo che lo scorso mese su Amazon Italia era comparso il computer portatile Acer Aspire 5 A515-45-R2J2. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche del prodotto, trovavamo un display FHD IPS da 15,6″ con Acer Color Intelligence e supporto alla tecnologia Acer BlueLightShield per ridurre l’affaticamento della vista. Ad accompagnare il Ryzen 7 5700U (che dovrebbe avere un clock di base di 1,8GHz), erano presenti 8GB di RAM DDR4 ed un SSD da 512GB. Per ciò che concerne la connettività, oltre ad una scheda di rete AX200 con tecnologia 2×2 MU-MIMO e supporto alle reti WiFi 6, venivano offerti una singola porta Ethernet RJ-45, due USB 3.1 Type-A, una USB 2.0 Type-A e una USB 3.2 Type-C.