Come saprete, non è sempre facile trovare un notebook da gaming al di sotto dei 1.000 euro, specialmente se si desidera avere componenti hardware di ultima generazione o quanto meno che offrano prestazioni vicine a quelle dei computer di fascia alta. Ed ecco perché siamo qui per informarvi che al momento su Yeppon è disponibile un Acer Nitro 5 a soli 999,99€, grazie a uno sconto di 350 Euro.

Come accennato in precedenza, stiamo parlando di uno dei modelli più recenti di Acer Nitro 5, il quale fa parte di una delle gamme più apprezzate dagli appassionati di gaming. Questo notebook si distingue non solo per la sua estetica accattivante, ma anche per le sue dimensioni compatte e il peso leggero, permettendo agli utenti di godere dei propri giochi preferiti ovunque desiderino. Consigliamo vivamente di cogliere questa opportunità, soprattutto per coloro che non vogliono attendere altre due settimane per il Prime Day.

Detto ciò, è ora di esaminare le specifiche tecniche che determineranno le prestazioni quotidiane del notebook. Il componente chiave è rappresentato dal processore Intel Core i7-12700H, uno dei modelli più interessanti della 12° generazione di Intel progettato per dispositivi portatili. Grazie alla sua architettura ibrida, questo processore offre prestazioni eccellenti sia per il gaming che per il multitasking.

Inoltre, garantisce una maggiore durata delle prestazioni rispetto a un portatile tradizionale, grazie all’utilizzo di un sofisticato sistema di raffreddamento che non solo mantiene la CPU a temperature ottimali, ma che si estende anche alla scheda video Nvidia GeForce RTX 3050. Questo sistema di raffreddamento avanzato consente quindi di sfruttare appieno le potenzialità grafiche offerte dalla scheda video per un’esperienza di gioco e multitasking senza intoppi.

Scaricando l’app NitroSense, potrete assumere il pieno controllo su questo sistema di raffreddamento, regolando a piacimento la velocità delle ventole, tenere d’occhio i consumi, modificare l’illuminazione della tastiera e molto altro ancora. Insomma, una sorta di pannello di controllo per questa macchina da gaming, disponibile ora con un rapporto qualità/prezzo molto buono, ma solo per un tempo limitato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

