Dopo aver annunciato la serie equipaggiata con le nuove CPU Intel Core di 13° generazione, nome in codice Raptor Lake, Acer svela ora i nuovi portatili Nitro e Swift Go dotati dei processori AMD Ryzen 7000. Come per i modelli Intel, i notebook offrono display da 16 pollici con risoluzione WUXGA/WQXGA, oppure da 17,3 pollici FHD/QHD, facendo uso di soluzioni di raffreddamento avanzate. Swift Go 14 ha invece uno schermo OLED dai colori vivaci, insieme a una batteria più capiente che assicura un’autonomia più longeva. Equipaggiando le nuove CPU Zen 4, i nuovi notebook Nitro e Swift Go AMD potranno beneficiare dell’efficienza energetica e delle prestazioni offerte dalla nuova architettura, oltre che al primo motore IA dedicato su un processore x86, in alcuni modelli.

Acer Nitro 16 e Nitro 17

Acer Nitro 16 è disponibile con display da 16 pollici da 165 Hz e risoluzione WUXGA o WQXGA. Lo schermo è più ampio del 5% rispetto al modello passato, supportando una copertura del 100% per quanto riguarda i colori sRGB, oltre ad avere un rapporto schermo-scocca dell’84%. Essendo dotato di GPU Nvidia GeForce della nuova serie RTX 40, è anche presente il supporto ad Advanced Optimus, con cui è possibile passare velocemente dalla grafica dedicata a quella integrata, e viceversa. Oltre a ciò, non manca una retroilluminazione RGB a 4 zone per la tastiera, insieme a un ampio touchpad con dimensioni di 125 x 76,7 mm.

Nitro 17 adotta un display da 17,3 pollici con rapporto schermo-scocca è dell’81%. Può essere acquistato in due versioni con schermo FHD da 144 Hz o 165 Hz, o QHD da 165 Hz. Il touchpad misura 125 x 81,6 mm e, come per il fratello minore da 16 pollici, ha una tastiera con retroilluminazione RGB a 4 zone.

Fonte: Acer

Oltre a essere basati su CPU AMD Ryzen 7000 e schede video dedicate Nvidia GeForce RTX 40, entrambi i notebook supportano fino a 32 GB di memoria RAM DDR5-4800, insieme a 2TB di spazio d’archiviazione attraverso un SSD NVMe PCIe Gen4. La dissipazione è affidata a due ventole, che sfogano l’aria calda tramite delle feritoie posizionate sia sul retro che ai lati, attingendo aria fresca da un condotto posto nella parte superiore. A ciò si aggiunge una pasta termica al metallo liquido, in grado di abbattere le temperature in maniera particolarmente efficiente rispetto le soluzioni più tradizionali. Come per tutti i prodotti Acer, è possibile controllare i parametri di sistema, nonché regolare la velocità delle ventole e personalizzare l’illuminazione RGB attraverso il software NitroSense, avviabile anche attraverso il tasto dedicato.

Oltre a ciò, troviamo una webcam HD, insieme a due microfoni e due altoparlanti con audio DTS:X Ultra. La connettività include infine Thunderbolt 4, una HDMI 2.1, USB 2.0, due porte USB 3.2 Gen 2, di cui una disponibile per le ricariche dei dispositivi a computer spento, una porta display USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery e una scheda di rete integrata Intel Killer LAN E2600G, con WiFi 6E.

Acer Nitro 16 e Nitro 17 saranno disponibili in Italia a maggio rispettivamente a partire da 1.499€ e 1.599€.

Acer Swift Go 14

Il nuovo Swift Go 14 con processore AMD è realizzato con scocca in alluminio, snella e leggera, dallo spessore di 14,9 mm e peso inferiore a 1,3 Kg. Con un rapporto schermo-scocca del 90% e cornici laterali ultrasottili, fa uso di un display OLED con dimensione di 14 pollici, aspect ratio 16:10 e risoluzione di 2,8K, oltre a una frequenza d’aggiornamento di 120Hz, copertura colori DCI-P3 del 100% e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

Fonte: Acer

La tastiera dispone di retroilluminazione RGB, mentre la batteria consente un’autonomia di 9,5 ore. Il raffreddamento fa uso di doppia ventola TwinAir di Acer, insieme a due heatpipe in rame. Il design ultrasottile non preclude una connettività completa di porte USB Type-C, HDMI 2.1, un lettore di schede MicroSD e WiFi 6E. C’è anche il supporto per un’archiviazione fino a 2TB tramite SSD NVMe PCIe Gen 4 e fino a 16GB di memoria RAM LPDDR5. La webcam con risoluzione di 1440p supporta le tecnologie Temporal Noise Reduction e Acer PurifiedVoice per la riduzione del rumore audio e video.

Acer Swift Go 14 sarà acquistabile in Italia da maggio, partendo da 999€.