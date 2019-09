Acer Nitro XV3, nuovi monitor per giocatori a IFA 2019

Acer ha presentato ad IFA 2019 la serie Nitro Xv3, composta da quattro monitor gaming con pannelli IPS fino a 240 Hz e tecnologia Nvidia G-Sync.

Acer ha presentato la nuova serie di monitor Acer Nitro XV3 dedicata ai videogiocatori a IFA 2019. Questi monitor sono progettati per offrire alte frequenze di aggiornamento, tempi di risposta bassi e un’alta qualità delle immagini.

Tutti e quattro i modelli (due da 27″ e due da 24,5″) sono compatibili con Nvidia G-Sync, il che significa che quando sono collegati alle GPU Nvidia, possono adattare la frequenza di refresh in modo dinamico in base al frame rate prodotto, al fine di eliminare fastidiosi effetti come lo stuttering, lo screen tearing e minimizzando il lag.

I monitor montano tutti pannelli IPS con tempi di risposta fino a 1 ms e tecnologia Visual Response Boost (VRB) che elimina l’effetto di sfocatura nei giochi frenetici.

Due monitor montano pannelli con frequenze di aggiornamento fino a 240 Hz, l’XV253Q X (24,5″) e l’XV273 X (27″) – quest’ultimo è anche l’unico con certificazione DisplayHDR 400. Buona la copertura del colore pari al 99% della gamma sRGB di Adobe.

Tutta la serie dispone della Acer Game Mode, una funzione che permette di scegliere tra otto modalità di visualizzazione preimpostate ed ottimizzate per altrettanti tipi di contenuto: Azione, Sport, Corsa, Standard, ECO, Grafica, Film e Personalizzata Utente. È possibile attivare la modalità tramite un tasto di scelta rapida dedicato o dalle impostazioni OSD (On Screen Display).

Non mancano le opzioni per rendere più confortevole la visione durante lunghe sessioni davanti allo schermo grazie ad Acer VisionCare con Flickerless, BluelightShield, ComftyView e Low-Dimming. Lo stand offre un’inclinazione fino a 20° e consente agli utenti di regolarlo in modo da avere una visione ottimale. I monitor hanno la possibilità di essere sganciati dallo stand e di essere montati a parete grazie al supporto allo standard VESA.

Purtroppo i monitor della serie Acer Nitro XV3 non arriveranno sul mercato tutti insieme, ma seguiranno una tabella di marcia, con il primo modello che potrà essere acquistato a breve. Di seguito il dettaglio e i relativi prezzi: