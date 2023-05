Se siete alla ricerca di occasioni per fare un upgrade tecnologico conveniente, vi informiamo che Acer ha lanciato una serie di offerte che vi consentiranno di ottenere fino al 30% di sconto su una vasta gamma di notebook e PC, oltre che su periferiche come monitor, tastiere e mouse.

Valida fino al 25 maggio, salvo esaurimento scorte, l’iniziativa ha fatto sì che venissero scontanti un sacco di prodotti, dagli entry level ai modelli di fascia alta. Uno dei più interessanti, sia per le sue specifiche tecniche che per lo sconto applicato, è l’Acer Nitro 5 AN515-57. Un notebook dal valore di 1.299,00€ che, in ribasso di 500 euro a carrello, potrete acquistare a soli 799,00€.

Parliamo di un portatile con scheda video dedicata, una Nvidia RTX 3060 per l’esattezza, e tastiera retroilluminata con RGB a 4 zone. Già solo queste due caratteristiche dovrebbero farvi capire la bontà di questa offerta, poiché non si ha tutti i giorni la possibilità di acquistare un dispositivo con tali specifiche a un prezzo così vantaggioso. A titolo esaustivo, l’ottima scheda video Nvidia viene abbinata a un processore Intel Core i5 di 11° generazione, che potrebbe non essere l’ultima novità in termini di potenza, ma garantisce comunque prestazioni solide per tutte le attività quotidiane, inclusi i giochi.

Se non si fosse capito, stiamo parlando di un vero e proprio notebook da gaming, quindi non sorprende che lo schermo abbia una frequenza di aggiornamento a 144Hz, così come non sorprende il sistema di raffreddamento, studiato per mantenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense. A tal riguardo, va dato merito alla tecnologia Acer CoolBoost, basata su un sistema a doppia ventola che, unita ai quattro sfiati collocati in punti strategici, assicura un flusso d’aria ottimale per evitare il surriscaldamento del portatile. La stessa tecnologia CoolBoost di Acer farà poi in modo che la velocità delle ventole subisca una potenza extra, senza aumentare eccessivamente la rumorosità.

Insomma, una promozione molto vantaggiosa, e ci teniamo a precisare che l’Acer Nitro 5 AN515-57 è solo uno dei tanti prodotti acquistabili a prezzo stracciato. Vi invitiamo quindi a consultare la pagina dedicata prima che questo portatile o altri vadano esauriti.

