Siete alla ricerca di un notebook da gaming estremamente potente, che vi permetta di giocare a qualsiasi titolo senza alcun problema, e al contempo non volete spendere una fortuna? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta proposta da Unieuro sul fantastico Acer Predator Helios 300, dotato di RTX 3070, oggi scontato di ben 800 euro!

Potrete assicurarvi il notebook da gaming a soli 1.299,00€ invece di 2.099,00€, ma non finisce qui. Unieuro vi darà, infatti, la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate da 433,00€ senza interessi con PayPal, rendendo così la spesa ancor più accessibile. Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima per un portatile di tale qualità, giacché vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

L’Acer Predator Helios 300 è un portatile potente e competitivo, dotato di componenti davvero eccezionali che gli permettono di reggere i requisiti richiesti dai titoli più recenti. Troviamo in primis l’unione del processore Intel Core i7-11800H di 11esima generazione e della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 da 8GB, grazie ai quali potrete godere di grafiche eccezionali, il tutto senza alcun calo di frame o rallentamento.

Insomma, stiamo parlando di uno dei notebook da gaming più potenti tra quelli disponibili sul mercato, ma le qualità del Predator Helios 300 si spingono oltre. Potrete, infatti, ammirare i vostri titoli preferiti su un display Full HD IPS da 15.6″ con una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz. Il risultato? Dei gameplay saranno estremamente fluidi, dinamici e vibranti.

A completare il portatile sono il sistema Aeroblade 3D di 5a generazione, che gli consentirà di non surriscaldarsi nemmeno durante le sessioni di gioco più lunghe o impegnative, e una tastiera retroilluminta a 4 zone dotata di due tasti a scelta rapida: Turbo e PredatorSense. Il primo controllerà l’overclocking immediato del notebook, mentre il secondo aprirà in un solo click le applicazioni più utili, in modo da farvi avere tutto a portata di mano.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al notebook. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili su Amazon potrebbero terminare a breve!

