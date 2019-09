Predator Thronos Air, “solo” 14.000 dollari per la postazione gaming di Acer

Acer ha catturato l'attenzione degli hardcore gamer all'IFA 2019 con Predator Thronos Air, la sua nuovissima postazione gaming.

All’IFA di quest’anno Acer ha annunciato la seconda versione della sua postazione gaming per hardcore gamer Predator Thronos: si chiama Predator Thronos Air e non costa 20.000 dollari come la prima versione (prezzo comprensivo di PC, tre monitor e periferiche), ma “solo” 14.000 dollari.

In che modo è riuscita Acer a ridurre il prezzo di 6000 dollari? L’azienda ha abbandonato il braccio dei monitor motorizzato in favore di uno regolabile manualmente, mantenendo però la medesima struttura in acciaio che supporta fino a tre schermi.

Una rinuncia tutto sommato sopportabile, ma che certamente non renderà la Predator Thronos Air una soluzione di massa, visto che costa come un’utilitaria. Non è comunque l’obiettivo di Acer, che forse troverà qualche acquirente nel mondo degli eventi e dei bowling.

Come potete vedere dalle immagini, la struttura in acciaio comprende una poltrona, una scrivania modulare e un braccio porta monitor. Non manca per favorire l’immersività una tenue illuminazione blu e verde acqua.

La poltrona può essere regolata in varie angolazioni (130 gradi all’interno della cabina e 180 gradi all’esterno) per il massimo comfort. Include anche una funzione di massaggio, permettendo ai giocatori potranno rilassarsi dopo intense sessioni di gioco.

Il desk include una tastiera e un vassoio per mouse regolabili. Un poggiapiedi mantiene i piedi alzati. Il braccio del monitor può supportare fino a tre display, può essere sollevato e abbassato manualmente con una maniglia situata proprio sotto al supporto del monitor centrale.

Inoltre, si può posizionare una telecamera sopra al monitor centrale, per agevolare lo streaming su YouTube, Twitch o Mixer. Per mantenere l’area ordinata, la piattaforma su cui posizionare il PC gaming si trova dietro alla poltrona. È presente un sistema per la gestione dei cavi che li tiene ordinati e nascosti.

Acer offre numerose opzioni di personalizzazione e aggiornamenti, come uno stabilizzatore per impedire alla sedia di muoversi durante le sessioni di gioco, un porta bicchieri, un supporto per cuffie, un hub USB e una fotocamera.

Predator Thronos Air sarà disponibile in Europa nel quarto trimestre.