Acer Predator Triton 500, notebook gaming con schermo a 300 Hz

All’IFA 2019 di Berlino Acer ha presentato i notebook gaming Predator Triton 300 e una nuova versione del Triton 500 con ha una peculiarità: lo schermo con refresh rate a 300 Hz.

Predator Triton 300 è l’ultima novità della gamma di notebook gaming Triton di Acer. Pesa 2,3 kg e ha il telaio in alluminio nero opaco attenuato da luci blu che caratterizza gli altri modelli Predator.

A bordo troviamo uno schermo IPS Full HD da 15,6 pollici con cornice sottile, un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta overdrive di 3 ms. Sul fronte hardware spazio a una CPU Intel Core i7 di nona generazione (fino al Core i7-9750H), affiancata da un chip grafico Nvidia GeForce GTX 1650 e da 16 GB di memoria DDR4 a 2666 MHz (aggiornabile a 32 GB).

Predator Triton 300 beneficia di una soluzione termica all’avanguardia, incluse le doppie ventole con tecnologia Acer AeroBlade 3D, le pale in metallo, la tecnologia CoolBoost e le prese d’aria posizionate in zone strategiche.

Per offrire il massimo spazio di archiviazione per i giochi, Predator Triton 3000 offre fino a due SSD PCIe NVMe da 1 TB in RAID 0 e un disco rigido fino a 2 TB. La connettività è di primo piano grazie alle soluzioni Killer Wi-Fi 6 AX 1650 e Killer Ethernet. L’audio è fornito da Waves Nx.

La tastiera dispone della retroilluminazione RGB a zone e offre tasti dedicati Turbo e PredatorSense. Inoltre, i tasti WASD, le frecce e i tasti dedicati sono trasparenti e di forma concava per trovarli facilmente.

Il Predator Triton 500 è ora disponibile con display Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 300 Hz. Il portatile gaming ha uno spessore di soli 17,9 mm e un peso di 2,1 kg grazie a uno chassis in metallo resistente, e cornici che misurano solo 6,3 mm, per un rapporto schermo-corpo dell’81%.

Anche in questo caso spazio a un processore Intel Core i7 fino alla nona generazione ( Core i7-9750H), ma una GPU fino alla RTX 2080 Max-Q. L’Acer Predator Triton 300 sarà disponibile in EMEA dal mese di ottobre con prezzi a partire da 1299 euro. Il Predator Triton 500 con schermo a 300 Hz arriverà a novembre a partire da 2699 euro.