Acer: prova qualsiasi computer per 30 giorni e nuove offerte con sconti fino a 200€

Siete alla ricerca di un nuovo computer ma non sapete come orientarvi? Cercare online vi ha mandato in confusione e non c’è nessuna recensione che soddisfi appieno la vostra curiosità? Ebbene, Acer vi concede la possibilità – straordinaria – di mettere da parte ogni incertezza grazie ad una promozione davvero incredibile! Nella volontà di incentivare l’acquisto di uno dei propri PC, l’azienda taiwanese vi offre infatti la possibilità di provare per ben 30 giorni, ed in modo del tutto gratuito, uno dei suoi straordinari prodotti, sia esso un notebook, un pc desktop o un all in one!

La promozione durerà fino al prossimo 26 marzo e, fino ad allora, potrete scegliere quale dei numerosi prodotti Acer farvi recapitare direttamente a casa, per altro con spese di spedizione totalmente gratuite! Terminato il periodo di prova potrete poi decidere se acquistare il prodotto e, anche in questo caso, Acer si contraddistingue per una nuova, ottima, tornata di sconti che garantisce una decurtazione del prezzo fino a 200 euro su di una moltitudine di ottimi prodotti!

N.B. I prezzi che seguono sono quelli originali. Lo sconto sul prezzo, infatti, viene applicato nel carrello al momento dell’acquisto inserendo l’apposito coupon di sconto presente nella descrizione del prodotto. Prima di procedere al pagamento, assicurati di aver inserito il coupon.

