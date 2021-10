Acer rinnova la gamma Chromebook: pronti ad abbandonare Windows?

Acer ha rilasciato ufficialmente dei nuovi computer portatili, destinati principalmente a lavoro, studio e intrattenimento. Si tratta di quattro Chromebook, dispositivi che hanno conquistato una rilevante fetta di mercato negli ultimi tempi vista la sempre crescente mole di utenti che fanno uso di un dispositivo per uso didattico o per lo smart working. I nuovi dispositivi sono dotati, sui modelli di punta, di processori Intel Core di undicesima generazione, mentre per i prodotti di fascia più bassa Acer ha usato la nuova piattaforma MediaTek Kompanio 828, SoC basato su architettura ARM e in grado di garantire delle buone prestazioni abbinate ad elevata autonomia.

Acer ChromeBook Spin 514

Partiamo dalla fascia più alta, con questo nuovo Chromebook convertibile che sarà dotato di processori Intel Core di undicesima generazione abbinati ad un display da 14 pollici IPS con risoluzione 1080p, con un rapporto schermo/corpo dell’84%. Questo dispositivo è pensato principalmente per la produttività ed il multitasking, con un occhio di riguardo anche alle riunioni in videoconferenza: in dotazione troviamo una webcam 1080p con tecnologia di riduzione del rumore, mentre gli speaker sono dotati di audio DTS. A corredare una scheda tecnica da primo della classe ci pensano la presenza del supporto al Wi-Fi 6, due porte USB-C 3.2, touchpad Corning Gorilla Glass e tastiera retroilluminata.

Sarà disponibile al pubblico in due versioni distinte, una per utenti consumer e l’altra pensata per le aziende, denominate Chromebook Spin 514 e Chromebook Spin Enterprise 514.

Acer Chromebook 515

Il nuovo Chromebook 515 è un dispositivo di fascia medio-alta dotato anch’esso di processori Intel Core di undicesima generazione abbinati ad una grafica Intel Iris Xe. A corredare il tutto ci pensano un SSD NVMe che sarà disponibile fino ad un massimo di 512 GB e una dotazione di memoria che può arrivare fino a 16 GB di RAM. A bordo è installato uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione 1080p, che prevede tra le configurazioni anche la possibilità di avere un display touchscreen multi touch. In aggiunta abbiamo audio DTS, webcam dotata di otturatore, touchpad realizzato in Corning Gorilla Glass e tastiera retroilluminata con tastierino numerico.

Per quanto riguarda la connettività, il laptop è dotato di due porte USB-C 3.2 con supporto a ricarica e trasmissione del segnale video, una porta HDMI, slot microSD e supporto al Wi-Fi 6.

Acer Chromebook 514

L’Acer Chromebook 514 è uno dei primi dispositivi con a bordo il SoC MediaTek Kompanio 828, con una batteria in grado di garantire un’autonomia che può arrivare fino a 15 ore e con supporto alla ricarica rapida, in grado di portare la batteria del dispositivo al 50% in soli 30 minuti. Queste caratteristiche, unite ad un peso di soli 1,3 kg e uno spessore di 16,85mm rendono il dispositivo adatto a tutti coloro che cercano un prodotto leggero, affidabile e con una grande autonomia. Lo schermo touchscreen ha una diagonale di 14 pollici, usa un pannello IPS Full HD.

Acer Chromebook Spin 314

L’Acer Chromebook Spin 314 si differenzia dagli altri modelli principalmente per il touchpad, realizzato in un nuovo materiale plastico completamente riciclato chiamato OceanGlass. Il notebook è basato su piattaforma Intel ed è dotato di un display da 14 pollici IPS, con cornici sottili e risoluzione 1080p. Per quel che riguarda la connettività, sono presenti una porta USB-C 3.2, due porte USB 3.2 standard, una porta HDMI e uno slot microSD, oltre ovviamente al supporto al Wi-Fi 6.

Prezzi e disponibilità