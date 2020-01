Acer rinnova lo Swift 3 con le ultimissime CPU di Intel e AMD

Acer ha ampliato la gamma di notebook Swift con due nuovi modelli della serie Swift 3. Un modello da 13,5 pollici (SF313-52/G) è basato sugli ultimi processori Intel Core di decima generazione e l’altro da 14 pollici (SF314-42) basato sui più recenti processori AMD Ryzen Mobile serie 4000.

I notebook della serie Swift 3 sono pensati per soddisfare le esigenze degli utenti che lavorano in movimento. Acer Swift 3 (SF313-52/G) si contraddistingue per uno spessore di 15,95 mm, il peso di 1,19 kg e lo chassis in metallo.

È dotato di un display con cornici ridotte che consente un rapporto tra schermo e corpo dell’83,65% e di un aspect ratio di 3:2 per offrire il 18% di spazio di visualizzazione in più in altezza verticale. Il display da 13,5 pollici supporta il 100% dello spazio colore sRGB e le tecnologie Acer Color Intelligence e Acer ExaColor.

Progettato con Intel come parte del nuovo programma di innovazione identificato con il nome in codice “Project Athena”, lo Swift 3 (SF313-52/G) ha superato rigorosi test per raggiungere gli obiettivi di esperienza d’uso e le specifiche hardware imposti dal programma, assicurando costantemente reattività e ripresa istantanea dallo standby e autonomia.

Lo Swift 3 (SF313-52/G) è equipaggiato con processori Intel fino al Core i7-1065G7, grafica dedicata Nvidia e una batteria di lunga durata che consente fino a 16 ore di produttività. Supporta anche la ricarica rapida, fornendo fino a 4 ore di utilizzo con una ricarica di soli 30 minuti.

La tastiera è retroilluminata e il notebook supporta la funzionalità Wake On Voice (WoV), che permette l’interazione degli utenti con Cortana anche quando il dispositivo è in standby. Lo Swift 3 supporta Windows Hello tramite un lettore di impronte digitali e ha una porta USB Type-C. Non manca infine il Wi-Fi 6.

L’Acer Swift 3 da 14 pollici (SF314-42) pesa appena 1,2 kg, ha uno spessore di 16,55 mm ed è dotato di uno chassis in metallo leggero. Anche in questo caso il dispositivo presenta un elevato rapporto screen-to-body grazie alle cornici ultra sottili e le caratteristiche descritte per l’altro modello. All’interno i processori Ryzen 4000 Mobile (serie U) sono abbinati a un massimo di 16 GB di RAM LPDDR4x, SSD PCIe fino a 512 GB e non manca il Wi-Fi 6.

Acer fa sapere che il modello Swift 3 SF313-52/SF313-52G con CPU Intel sarà disponibile in EMEA a marzo con prezzi a partire da 799 euro, laddove lo Swift 3 [SF314-42] con hardware AMD arriverà alla fine dello stesso mese con prezzi a partire da 599 euro.